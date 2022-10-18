Ebru Polat'ın paylaşımı olay oldu: 900 liraya sakız mı olur?

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'İMKANIM VAR, ALIYORUM'

Ebru Polat, tartışılan sakız hadisesiyle ilgili şunları söyledi:

“İnsanların özel zevkleri olabilir. Başkaları da gidip 500 bin TL’ye Hermes marka çanta alıyorlar. Ben de birçok şeyde tutumluyumdur ama bu sakızı seviyorum, ne yapayım? Demek ki vücudum arıyor bunu, istiyor. Kendim çalışıyorum, kazanıyorum. Paramın hesabını da kimseye vermek istemiyorum. Demek ki imkânım var alıyorum. Ayrıca hemen bitmiyor bu sakız, bana 1 ay gider. Bu hayata bir kere geldik, çalışıp kazanıyorsak almak hakkımız.”







