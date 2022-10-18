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Ebru Polat'ın paylaşımı olay oldu: 900 liraya sakız mı olur?

Güncelleme Tarihi:

#Ebru Polat#Şarkıcı#900 Tl'lik Sakız
Ebru Polatın paylaşımı olay oldu: 900 liraya sakız mı olur
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 09:08

Ebru Polat, 900 TL'ye aldığı sakızın fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Ünlü şarkıcıya tepkiler gecikmedi. Polat, 'İmkanım var alıyorum' derken, Savaş Özbey dudak uçuklatan sakızı bugünkü köşesine taşıdı...

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'İMKANIM VAR, ALIYORUM'

Ebru Polat, tartışılan sakız hadisesiyle ilgili şunları söyledi:

“İnsanların özel zevkleri olabilir. Başkaları da gidip 500 bin TL’ye Hermes marka çanta alıyorlar. Ben de birçok şeyde tutumluyumdur ama bu sakızı seviyorum, ne yapayım? Demek ki vücudum arıyor bunu, istiyor. Kendim çalışıyorum, kazanıyorum. Paramın hesabını da kimseye vermek istemiyorum. Demek ki imkânım var alıyorum. Ayrıca hemen bitmiyor bu sakız, bana 1 ay gider. Bu hayata bir kere geldik, çalışıp kazanıyorsak almak hakkımız.”

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Savaş ÖZBEY yazdı: 900 liraya sakız mı olurSavaş ÖZBEY yazdı: 900 liraya sakız mı olur?Haberi görüntüle

Ebru Polatın paylaşımı olay oldu: 900 liraya sakız mı olur




 

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#Ebru Polat#Şarkıcı#900 Tl'lik Sakız

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