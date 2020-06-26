Ebru Polat video çekerken depreme yakalandı!

AFAD'ın bilgilerine göre; sabah saat 10.36'da merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarkıcı Ebru Polat, çevre illerde de hissedilen depreme, tatilini sürdürdüğü İzmir Seferihisar'da yakalandı.

O anlarda Instagram'da paylaşmak için video çeken Ebru Polat'ın, sarsıntıları hissettiğindeki korku ve panik ses tonuna yansıdı.