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Ebru Polat video çekerken depreme yakalandı!
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depreme şarkıcı Ebru Polat, Instagram'da paylaşmak için video çekerken yakalandı. Ünlü şarkıcı, o anlarda "Çok kötü sallanıyoruz" dedi.
AFAD'ın bilgilerine göre; sabah saat 10.36'da merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarkıcı Ebru Polat, çevre illerde de hissedilen depreme, tatilini sürdürdüğü İzmir Seferihisar'da yakalandı.
O anlarda Instagram'da paylaşmak için video çeken Ebru Polat'ın, sarsıntıları hissettiğindeki korku ve panik ses tonuna yansıdı.
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