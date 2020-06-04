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Haber Giriş: 04.06.2020 - 13:52,Son Güncelleme:

Ebru Polat: Dost deyip kimseyi evinize almayın, yarın kocanızı elinizden alırlar

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Ebru Polat: Dost deyip kimseyi evinize almayın, yarın kocanızı elinizden alırlar
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Ebru Polat, Instagram hesabından paylaştığı videoda takipçilerini uyardı.

Polat, "Dost deyip, arkadaş deyip sakın evinize kimseyi almayın arkadaşlar. Dost deyip evinize aldığınız insanlar, yarın kocanızı elinizden alırlar. Bilginiz olsun. Yaşanmıyor mu böyle örnekler; yaşanıyor. Evinize alıp yedirip içirdiğiniz insanlar arkanızdan dedikodunuzu yaparlar. Yılanlar uzakta değiller. Yılanlar hep yakınlarınızda. Siz gerekirse duvarla konuşun ama sırrınızı kimseye açmayın. Dost diye eve aldığınız insanlar, yarın kocalarınızı elinizden alır. Yılanlar uzakta değiller, hep yakınlarınızda. Affetmek Allah'a mahsustur. Size yanlış yapıldığında sakın affetmeyin" dedi.

 

 

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