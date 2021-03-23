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Haber Giriş: 23.03.2021 - 09:30 | Son Güncelleme:

Ebru Polat: Bir erkekten vazgeçince deli numarası yapıyorum

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Ebru Polat: Bir erkekten vazgeçince deli numarası yapıyorum

Popçu Ebru Polat, Instagram sayfasında takipçilerinin sorduğu soruları yanıtladı. 'Canım sıkıldığında neleri atlattın ki bunu atlatamayacaksın diye düşünüp, kendimi teselli ederim' diyen Ebru Polat, bir de itirafta bulundu.

Bir erkeğe vazgeçtiğini nasıl hissettirirsin?

- Direkt deli numarası yapıyorum. Ya da hep böyle sorunlu pozları veriyorum. Zaten sorunlu bir insanla kimse kalmak istemiyor. Emin ol ki, sen iyiyken herkes yanında. Problemin, derdin sıkıntın varsa herkes kaçıyor. Kolaylıkla bir erkeği kaçırmanın yolu.

Ebru Polat: Bir erkekten vazgeçince deli numarası yapıyorum

Sizi ne zaman gelinlikle göreceğiz?

- Beni gelinlikle görüp ne yapacaksınız. Evlensem ne olacak, evlenmesem ne olacak? Boyun göğe mi erecek? İnsanlar bence çocuk yapmak istiyorsa evlenmeliler. Çocuk yapmak istemiyorsan evlensen de olur, evlenmesen de diye düşünüyorum. Bilmiyorum, yanlış olabilir.

Ebru Polat: Bir erkekten vazgeçince deli numarası yapıyorum

- Nasıl bu kadar güçlü olabiliyorsunuz?

Çünkü güçlü olmaktan başka çarem yok. Alternatif yok ki... Güçlü olmak zorundasın. Senin de güçlü olmaktan başka çaren yok. Sen kendine değer vermezsen, güçlü hissetmezsen kimse sana değer vermez ve zayıf olduğun için seni ezerler.

- En büyük korkunu bize itiraf et!

En büyük korkum mu? Yok... Sadece Allah!

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