Ebru Gündeş'ten Reza Zarrab'a boşanma davası! 'İhanete uğradım'

Ebru Gündeş, işinsanı Reza Zarrab’la 2010’da evlendi. Çiftin 1 yıl sonra Alara ismini verdikleri kızları dünyaya geldi. 17 Aralık 2013’te tutuklanan Zarrab, 28 Şubat 2014’te tahliye oldu. İlk kez birbirlerinden bu kadar ayrı kalan çiftin evliliklerindeki kırılma noktası ise 22 Mart 2016’da tatil için gittikleri Miami’de, Reza Zarrab’ın havalimanında gözaltına alınması oldu. Zarrab’ın ABD’nin İran’a yönelik ambargosunun delinmesinde rol oynadığı, aracılık yaptığı iddia ediliyordu. Tutuklanan Zarrab, 1 yıl sonra “itirafçı” oldu ve serbest kaldı. Zarrab, eşi ve kızı Türkiye’de olmasına rağmen New York’ta yaşamaya başladı.

8 AY HİÇ KONUŞMADILAR

Ayrılık dedikodularının çıktığı bu süreçte aslında neler yaşandığı, Ebru Gündeş’in Bodrum Aile Mahkemesi’nde açtığı ve Hürriyet’in ulaştığı boşanma davası dilekçesiyle ortaya çıktı. ABD’de süren dava ve soruşturma, çift arasında gerginliğe yol açmıştı. Aralarındaki ilk kavga 2016 Haziran’ında patlak verdi. 8 ay boyunca hiç iletişim kurmadılar. Hatta Gündeş’in iddiasına göre Zarrab, çocukları Alara’yı bir kez bile aramadı. Sürecin sonunda barışsalar da telefonda sık sık tartışmaya devam ettiler. Buna rağmen Ebru Gündeş, kızıyla birlikte 6 kez ABD’ye giderek eşiyle görüştü.

Reza Zarrab ile Ebru Gündeş’in 2010 yılındaki evliliği ‘peri masalı’ olarak lanse edilmişti. Oysa 11 yılın büyük bölümü skandallar, gözaltılar, tutuklamalarla geçti.

TELEFONDA KAVGA ETTİLER

Ebru Gündeş ile Reza Zarrab arasındaki en şiddetli tartışma ise Aralık 2020’de yine bir telefon görüşmesi sırasında patlak verdi. Reza Zarrab eşinin ve kızının ABD’ye gelmesini istiyordu. Kızı Alara’yı özlemişti. Ancak Gündeş, Zarrab’ın bu teklifini pandemi sebebiyle geri çevirdi. Zarrab’ın buna karşılığı ise Gündeş’in iddiasına göre şu sözlerle oldu: “Sen beni ilgilendirmiyorsun, seninle işim kalmadı. Çocuğumu buraya getireceksin. Ben zaten seninle boşanacağım, bu iş böyle devam etmez. Evimden de hayatımdan da defol git.”

1 AY BOYUNCA OTELDE KALDI

Bu tartışma Ebru Gündeş’in gururunu incitmişti, mutlu günlerinde birlikte yaşadıkları Kanlıca’daki yalıyı terk etti. 1 ay boyunca kızıyla birlikte İstanbul’da bir otel odasında yaşadı. Sonrasında ise kızının düzenini bozmamak adına tekrar eve döndü.

AYNI EVDE, FARKLI ODADA

2021 Şubat ayında Ebru Gündeş, kızıyla Reza Zarrab’ın yanına gitti. Ünlü şarkıcı kızını babasının evine bıraktı, kendisi ise bir otelde kaldı. 3 günlük otel konaklamasının ardından kızının ısrarı üzerine Zarrab’ın evine gitti. Gündeş, dilekçede eşiyle aynı evde, fakat ayrı odada kaldığını vurguladı.

DAVA İÇİN BODRUM’U SEÇTİ

Boşanma kararı alan Ebru Gündeş, dava açmak için Bodrum Aile Mahkemesi’ni tercih etti. Dava dilekçesindeki ayrıntıya göre şarkıcı artık Bodrum-Bitez’de yaşıyordu. Adres olarak burayı göstermişti. Reza Zarrab’ın adresi ise Beykoz-Kanlıca’daki yalı gösterilmişti. Bodrum Aile Mahkemesi, 12 Nisan’da verdiği kararda tarafların 2 hafta içinde dosyaya ilişkin savunma ve itirazlarını iletmesini istedi. Mahkeme ayrıca çiftin çocuklarının velayeti, psikolojik durumu ve tarafların boşanma nedenleri hakkında sosyal inceleme raporu alınmasına hükmetti.

İHANET İDDİASI DİLEKÇEDE

Ebru Gündeş, Reza Zarrab’ın başka kadınlarla ilişkisinin bulunduğunu iddia ettiği dava dilekçesinde, o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını söyledi. Bu ilişkilere hem kızının hem de kızının bakıcısının şahit olduğunu öne süren Gündeş, kendisinin de bunları farklı kaynaklardan doğrulattığını ifade etti.

KIZININ VELAYETİNİ İSTİYOR

Ebru Gündeş, dava dilekçesinde evlilik birliğinin onarılamaz bir şekilde temelinden sarsıldığına vurgu yaparak boşanmak istediğini

dile getirdi. Sanatçı, kızı Alara’nın velayetini de talep etti.

PERİ MASALI BİTTİ

2010’da nikâh defterine imza atan Ebru Gündeş ile Reza Zarrab’ın evliliğini o dönem magazin basını “peri masalı” olarak sunuyordu. Çift için her şey güzel başlamıştı. 1 yıl sonra kızları Alara dünyaya geldi. Reza Zarrab’ın eşine aldığı pahalı hediyeler, Kanlıca’daki yalıda sürdükleri hayat ve birbirlerine olan tutkuları magazin sayfalarını süslüyordu.

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