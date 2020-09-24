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Haber Giriş: 24.09.2020 - 09:34 | Son Güncelleme:

Ebru Gündeş'in babası Remzi Gündeş hayatını kaybetti

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Ebru Gündeş'in babası Remzi Gündeş hayatını kaybetti
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Ebru Gündeş'in uzun yıllar küs kaldığı babası Remzi Gündeş 76 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in babası Remzi Gündeş geçtiğimiz günlerde rahatsızlandı. Siroz ve koah hastası olan Remzi Gündeş, özel bir hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumu kötüleşen 76 yaşındaki Remzi Gündeş, 18 Eylül günü hayatını kaybetti.

 Remzi Gündeş'in cenazesi kızı Ebru Gündeş ve iki kuzeni tarafından Büyükçekmece Mezarlığı’nda toprağa verildi. (Tv100)

Ebru Gündeş babası Remzi Gündeşe yardım etti
Ebru Gündeş babası Remzi Gündeş'e yardım etti

 

 

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