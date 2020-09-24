Ebru Gündeş'in babası Remzi Gündeş hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in babası Remzi Gündeş geçtiğimiz günlerde rahatsızlandı. Siroz ve koah hastası olan Remzi Gündeş, özel bir hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumu kötüleşen 76 yaşındaki Remzi Gündeş, 18 Eylül günü hayatını kaybetti.

Remzi Gündeş'in cenazesi kızı Ebru Gündeş ve iki kuzeni tarafından Büyükçekmece Mezarlığı’nda toprağa verildi. (Tv100)