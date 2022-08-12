Ebru Gündeş'in anne özlemi... Sahnede hüngür hüngür ağladı!

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24 Temmuz’da annesinin vefatıyla sarsılan Ebru Gündeş günler sonra ilk kez sahneye çıktı.

Sevilen şarkılarını konukları için seslendiren Gündeş, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Gündeş 'Âşık' şarkısını söylerken "Keşke yanımda olsaydın canım, öyle özledim ki" bölümünde gözyaşlarına hakim olamadı. Önce seyirciye sırtını döndü, daha sonra sahnede hüngür hüngür ağladı.

Konsere kısa bir ara veren şarkıcıya seyirciler alkışlarıyla destek oldu.

Ebru Gündeş’in annesi Müjgan Bilgin, 24 Temmuz’da 73 yaşında hayatını kaybetmişti. Şarkıcı, Zincirlikuyu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan annesi gözyaşları içine uğurlamıştı.