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Ebru Gündeş'in anne özlemi... Sahnede hüngür hüngür ağladı!

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#Ebru Gündeş#Müjgan Bilgin#Ebru Gündeş Anne
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 12:27

Annesinin vefatının ardından ilk kez sahneye çıkan şarkıcı Ebru Gündeş, gözyaşlarına hakim olamadı.

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 24 Temmuz’da annesinin vefatıyla sarsılan Ebru Gündeş günler sonra ilk kez sahneye çıktı.

Sevilen şarkılarını konukları için seslendiren Gündeş, zaman zaman duygusal anlar yaşadı. 

Gündeş 'Âşık' şarkısını söylerken "Keşke yanımda olsaydın canım, öyle özledim ki" bölümünde gözyaşlarına hakim olamadı. Önce seyirciye sırtını döndü, daha sonra sahnede hüngür hüngür ağladı. 

Konsere kısa bir ara veren şarkıcıya seyirciler alkışlarıyla destek oldu.

Ebru Gündeşin anne özlemi... Sahnede hüngür hüngür ağladı

Ebru Gündeş’in annesi Müjgan Bilgin, 24 Temmuz’da 73 yaşında hayatını kaybetmişti. Şarkıcı, Zincirlikuyu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan annesi gözyaşları içine uğurlamıştı.

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Anneye son görev Ebru Gündeşin gözyaşları...
#EBRU GÜNDEŞ#MÜJGAN BİLGİN
Anneye son görev! Ebru Gündeş'in gözyaşları...Hürriyet LogoHürriyet.com.tr

 

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#Ebru Gündeş#Müjgan Bilgin#Ebru Gündeş Anne

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