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Ebru Gündeş ve Iraklı Rassan Khoshnaw aşk mı yaşıyor?

#Ebru Gündeş#Rassan Khoshnaw#Reza Zarrab
Ebru Gündeş ve Iraklı Rassan Khoshnaw aşk mı yaşıyor

11 yıllık eşi ve kızı Alara’nın babası Reza Zarrab’dan geçen sene boşanan Ebru Gündeş’in Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı gündeme gelmiş ancak taraflar bu iddialara sessiz kalmıştı.

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Ebru Gündeş ve Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw'ın fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Birlikte sarmaş dolaş poz veren ikili, Kelebek yazarı Mehmet Üstündağ'ın 'Ebru Gündeş, Iraklı işadamının yakın markajında' haberiyle ilk kez gündeme gelmişti.

Rassan Khoshnaw ve Ebru Gündeş'in samimi fotoğrafları sosyal medyada hızla yayıldı.

Ebru Gündeş ve Iraklı Rassan Khoshnaw aşk mı yaşıyor

İkilinin sarmaş dolaş pozları aşk iddialarını yeniden alevlendirdi. İkili dedikodular karşısında sessizliğini koruma kararı aldı.

Ebru Gündeş ve Iraklı Rassan Khoshnaw aşk mı yaşıyor

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47 yaşındaki Ebru Gündeş'in 28 yaşındaki Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw ile bir süredir görüştüğü öne sürüldü.

Gözden Kaçmasın

Ebru Gündeş, Iraklı işadamının yakın markajında... Havada aşk kokusu var
#EBRU GÜNDEŞ#REZA ZARRAB
Ebru Gündeş, Iraklı işadamının yakın markajında... Havada aşk kokusu varHürriyet LogoHürriyet.com.tr

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ebru Gündeş#Rassan Khoshnaw#Reza Zarrab

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