Ebru Gündeş ve Iraklı Rassan Khoshnaw aşk mı yaşıyor?

Ebru Gündeş ve Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw'ın fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Birlikte sarmaş dolaş poz veren ikili, Kelebek yazarı Mehmet Üstündağ'ın 'Ebru Gündeş, Iraklı işadamının yakın markajında' haberiyle ilk kez gündeme gelmişti.
Rassan Khoshnaw ve Ebru Gündeş'in samimi fotoğrafları sosyal medyada hızla yayıldı.
İkilinin sarmaş dolaş pozları aşk iddialarını yeniden alevlendirdi. İkili dedikodular karşısında sessizliğini koruma kararı aldı.
47 yaşındaki Ebru Gündeş'in 28 yaşındaki Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw ile bir süredir görüştüğü öne sürüldü.