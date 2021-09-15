"EBRU Ä°LE ANLAÅžTIK"

* Ebru ile daha Ã¶nce anlaÅŸtÄ±k. O Ses TÃ¼rkiye'de olacak zaten. 4. jÃ¼rinin kim olacaÄŸÄ±na yarÄ±n karar vereceÄŸiz. HalkÄ±n teveccÃ¼hÃ¼ OÄŸuzhan KoÃ§ olmasÄ± ise, deÄŸerlendirebiliriz...

Â * O Ses TÃ¼rkiye jÃ¼risi eÄŸlenceli olmak zorunda. Her futbolcudan teknik direktÃ¶r olmayacaÄŸÄ± gibi her ÅŸarkÄ±cÄ±dan da jÃ¼ri Ã¼yesi olmuyor.Ben bu zamana kadar iyi jÃ¼riler yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Murat Boz'u da Ã¶yle keÅŸfettik. Ben bu kadar eÄŸlenceli biri olduÄŸunu bilmiyordum.

* OÄŸuzhan ile yarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸiz. O bizim ailemizden biri... OÄŸuzhan saÄŸolsun 'Abi sen nasÄ±l dersen Ã¶yle olsun' diyen biri... Beyaz da olacak diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Bunlar bizim kafamÄ±zdaki isimler.

"UZUN VADELÄ° PLAN YAPMAM"

* HiÃ§bir zaman 10 yÄ±llÄ±k plan yapmadÄ±m. YapsaydÄ±m baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±mÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. Kapasitemin Ã§ok Ã¼zerinde bir iÅŸ yoÄŸunluÄŸum var.

* KÄ±zlarÄ±mdan, mutlu olacaÄŸÄ±m ortamlardan taviz vermemek iÃ§in kendi kendime sÃ¶z verdim.

* YoÄŸunluk olarak nerede uyandÄ±ÄŸÄ±mÄ± bilmiyorum, tavana bakarak 'Åžuan neredeyim' diyorum. Ekim kasÄ±m aylarÄ±nda Avrupa'da oluyorum. KalkÄ±p 3 toplantÄ± yapÄ±p, Atina'ya gidip 2 toplantÄ± yapÄ±p, Hollanda'ya gidip 2 toplantÄ± yapÄ±p TÃ¼rkiye'ye dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼m oldu. Bu pandemi beni bir nebze rahatlattÄ±. DÃ¼nya Zoom'a dÃ¶ndÃ¼.

"RUHUM GENÃ‡"



* Bu yayÄ±n bittikten sonra 50 dakika uyuyup, gÃ¼ne devam edeceÄŸim.

* Ruhum genÃ§. Estetik olmadÄ±m. Bizim aileden kaynaklanan bir avantaj var. AtalarÄ±mÄ±zda Azeri kÃ¶ken var. DÃ¼nyanÄ±n en saÄŸlÄ±klÄ± insanÄ± deÄŸilim ama baktÄ±ÄŸÄ±m zaman yaÅŸÄ±ma gÃ¶re fena durmuyorum.

"500 TANE TÄ°ÅžÃ–RT SÄ°PARÄ°Åž VERDÄ°M"

* Ã‡alÄ±ÅŸma hayatÄ±nda gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼m gibiyim. Åžort-terlik gezerim. ayakkabÄ± giydiÄŸim zaman daralÄ±yorum. 3-4 saat sonra fÄ±rlatmam lazÄ±m.

* GÃ¶mlek yÄ±lda 15 kere ceket de 4 kere falan giyiyorum. 500 tane siyah tiÅŸÃ¶rt sipariÅŸ ettim, geliyor. HayatÄ±mÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmak adÄ±na siyah tiÅŸÃ¶rt giymeye baÅŸladÄ±m.

* Parmak arasÄ± terliÄŸi deÄŸiÅŸtirdim. Kolay deÄŸil onu taÅŸÄ±masÄ±. O da aÄŸÄ±r gelmeye baÅŸladÄ±.

* Aksesuar takmÄ±yorum, sadece saat takÄ±yorum. Saati sÃ¼per hafif olmasÄ± lazÄ±m. Oyuncak saatler gibi olacak. FiyatÄ±nÄ± boÅŸ verin.

"PARA MUTLULUK GETÄ°RMEZ"

* BaÅŸarÄ± olarak sÃ¶ylemek gerekirse, bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya Ã¼stÃ¼nde tek insanÄ±m. Bunu ben de hayal etmiyordum. YakÄ±n dÃ¶nemli planlar yapmak lazÄ±m. Uzun vadeli planlar insanÄ± yoldan Ã§Ä±karÄ±r, saÃ§ma bir yere gÃ¶tÃ¼rÃ¼r.

* Ben Ã§ok inandÄ±ÄŸÄ±m kendi sÃ¶zÃ¼m var, "Para mutluluk getirmez ama parasÄ±zlÄ±k mutsuzluk getirir" Ã‡ok sevdiÄŸim psikolog dostumun bir sÃ¶zÃ¼ var "Para mutluluk getirseydi, bÃ¼tÃ¼n mÃ¼ÅŸterilerim zengin olmazdÄ±" dedi.

"1 YIL PARASIZ GEZDÄ°M"

* Ben dibi gÃ¶rdÃ¼m. Para yok, iÅŸ yok... Esat'larda kalÄ±yorum. O dÃ¶nemki arkadaÅŸlarÄ±m para harcatmÄ±yordu. 1 yÄ±l Ã¶yle gezdim. Annemlerden kalanlarÄ± da batÄ±rdÄ±m. Satacak bir ÅŸey de kalmadÄ±. Bir motosikletim vardÄ±. 1 yÄ±lÄ±m Ã¶yle geÃ§ti. Mutsuz deÄŸildim bu arada.

* Bu sene AlaÃ§atÄ±'da baktÄ±m, tam 28 kiÅŸiyim evde. 11+2 oda. Evden insan fÄ±ÅŸkÄ±rsÄ±n istiyorum. Benim annem 7 kardeÅŸti, babam 4 kardeÅŸti. O kalabalÄ±k bana hep gÃ¼zel enerji verdi. O sirkÃ¼lasyon olsun istiyorum.

"HUZURLU BÄ°R DÃ–NEMDEYÄ°M"

* Deli deliyi bulur derler ya. Bir gÃ¼n Ã§Ä±ktÄ± Ä°stanbul'dan Fethiye'ye gitti yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼ yaptÄ±, dÃ¶ndÃ¼ Ä°stanbul'a geldi. Sakin deÄŸil, sakin olandan korkun.

* HayatÄ±ma Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir mutluluk kattÄ± o bir gerÃ§ek. Ã–zel hayatÄ±mda sorun olmadÄ±ÄŸÄ± zaman bu iÅŸ hayatÄ±ndaki performansa da yansÄ±r.

* "Her baÅŸarÄ±lÄ± erkeÄŸin arkasÄ±nda bir kadÄ±n vardÄ±r" lafÄ± boÅŸ bir laf deÄŸil. Ã‡aÄŸla'nÄ±n da etkisi var tabii ki... HayatÄ±mda huzurlu bir dÃ¶nemdeyim.

"SORUN YAÅžADIÄžIM Ä°NSAN Ã‡OK AZ"

* Bizim Zuhal ile bir problemimiz olmadÄ±. Onunla problem yaÅŸadÄ±k da tatlÄ±ya baÄŸladÄ±k gibi bir durum yok. biz o dÃ¶nemde, programÄ±n formatÄ±yla ilgili olarak Fox TV ile sorun yaÅŸadÄ±k. Onu da Ã§Ã¶zdÃ¼k.

* HayatÄ±mÄ± soruyorsanÄ±z, kasti deÄŸilse sorunlarÄ± Ã§ok uzatan biri deÄŸilim.

* Pozitif enerji almadÄ±ÄŸÄ±m insanlarla Ã§alÄ±ÅŸmamaya Ã¶zen gÃ¶steriyorum. Ben biraz daha hÃ¼manist bakÄ±yorum. Sorun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m insan Ã§ok azdÄ±r.

"20 TANE DOSTUM YOK"

* SÄ±rlarÄ±mÄ± dostlarÄ±mla hep paylaÅŸÄ±rÄ±m. ÃœnlÃ¼ler dÃ¼nyasÄ±nda 20 tane dostum yok. KadÄ±kÃ¶y Anadolu Lisesi'nden benim arkadaÅŸlarÄ±m... Ãœniversiteden arkadaÅŸlarÄ±m var...

*O Ses Rap'te Hadise. Mero ile anlaÅŸtÄ±k mutluyuz, Murda ile anlaÅŸÄ±yoruz Ã§ok mutluyuz. KadÄ±n yok. Hadise'ye sen olur musun dedim? 'NasÄ±l olacak' dedi. Ä°kisi aynÄ± anda olmazdÄ±. Biz onu HÃ¼lya'da denedik Ã§Ã¼nkÃ¼. O Ses TÃ¼rkiye'de de HÃ¼lya vardÄ±. Yetenek Sizsiniz'de de... Biz mutlu olmadÄ±k. O yÃ¼zden Hadise 'O Ses Rap'te.

KÄ°M Ä°Ã‡Ä°N NE DEDÄ°?

YÄ±ldÄ±z Tilbe: SÃ¼rprize aÃ§Ä±k olacaksÄ±n, pandoranÄ±n kutusu gibi ne Ã§Ä±kacaÄŸÄ± belli deÄŸil. Ä°nanÄ±lmaz mutlu Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k.

Ebru GÃ¼ndeÅŸ: Ben muhabirken dediÄŸim dÃ¶nem var diyorum ya, benim ileri gitmemi istediÄŸini hissettiÄŸim iki insandan biri Ebru GÃ¼ndeÅŸ, diÄŸeri HÃ¼lya AvÅŸar. Ã‡ok zor gÃ¼nleri beraber yaÅŸadÄ±k. O da bilir ki zora dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¼n ben oradayÄ±m.

Hadise: Bence TÃ¼rkiye'deki BelÃ§ikalÄ±. Kafa Avrupa, kanÄ±-ruhu TÃ¼rk. Ã‡ok yeri doldurulamayacak yerde kariyer olarak.

GÃ¶khan Ã–zoÄŸuz: ArkadaÅŸÄ±m olur. Onunla 2-3 senedir Ã§ok gÃ¶rÃ¼ÅŸemiyoruz. Arada konuÅŸuyoruz. Tam kendine has bir insan. Ä°nsan olarak hiÃ§birimize benzemiyor. Bir tane daha GÃ¶khan yok.

Sergen YalÃ§Ä±n: Ã‡ok sevdiÄŸim biri, benim iÃ§in en bÃ¼yÃ¼k Ã¶zelliÄŸi aÅŸÄ±rÄ± temiz kalpli. Onun o vurdumduymazlÄ±ÄŸÄ± var ya... AÅŸÄ±rÄ± zeki. Beni Ã§ok gÃ¼ldÃ¼ren insanlardan biri.

"HÄ°Ã‡ DOST KAZIÄžI YEMEDÄ°M"

* Ben hiÃ§ dost kazÄ±ÄŸÄ± yemedim. Ä°yi insan seÃ§erim diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Herkesle Ã§ok yakÄ±n ve samimi zaten olmam. SevdiÄŸim vakit ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±m insanlardan kazÄ±k yemedim.

* Akrabalarda sorun bazen yaÅŸanÄ±yor. Dostunu kendin seÃ§ebiliyorsun, akrabanÄ± seÃ§emiyorsun. Akraba kazÄ±ÄŸÄ± yedim ama bunu konuÅŸmak istemiyorum. SonuÃ§ta akraba.

* 'Var mÄ±sÄ±n yok Musun' da bir gÃ¼n kendim yarÄ±ÅŸmak istiyordum, fÄ±rsat bulamadÄ±m. AyarlayamadÄ±k.

Exxen'de Ã¼ye sayÄ±mÄ±z bugÃ¼n 1 milyon oldu. Pandemi dÃ¶neminde insanlar eve kapanÄ±nca o zaman geldi aklÄ±ma. Pandemi insanlarÄ±n dijital alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ± etkiledi. AlÄ±ÅŸveriÅŸ yapmayÄ± da Ã¶ÄŸrendiler. BaÅŸka bir alanÄ±n aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce biz de olalÄ±m dedik. Åžampiyonlar ligini almak Allah'Ä±n bir lÃ¼tfu.

* Ben hayatÄ±m boyunca hep riske girdim.

"PARA Ä°LE MUTLU OLMUYORUM"

* Ben para ile mutlu olan biri deÄŸilim, bana baÅŸarÄ± mutluk veriyor. YeteneÄŸimi sergilediÄŸim Ã¼lkede bu ekonomiyi saÄŸlayabiliyorum.

* Ben Show Tv'den 5 sene boyunca birinci oldum. Ã‡ok ciddi para kazandÄ±m. ParamÄ± alamadÄ±m. Ekonomik krizmiÅŸ... Ä°dare ettim. 5. geldiÄŸimde Show Tv'den 100 milyon alacaÄŸÄ±m var. Piyasaya 40 milyon borcum var. Show Tv batsa 40 milyon borÃ§la ortada kalacaktÄ±m.

* Bir gÃ¼n TMSF Show Tv'ye el koydu. 'Hadi bakalÄ±m ÅŸimdi ne olacak' dedim. bir 15-20 gÃ¼n geÃ§ti. 'bizimki helal para' dedim. Turgay Ciner Show Tv'yi aldÄ±. AlÄ±r almaz ilk iÅŸ beni Ã§aÄŸÄ±rdÄ±, alacaÄŸÄ±mÄ± Ã¶dediler.

* BÃ¼tÃ¼n birikimlerimle gittim TV8'i aldÄ±m. 80 milyon TL'ye. Televizyonun yÄ±llÄ±k gideri 400 milyon.

* Seyircimizi oraya taÅŸÄ±dÄ±k. Tahmin edemeyeceÄŸiniz bir sevgi gÃ¶rÃ¼yorum ÅŸuanda.

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