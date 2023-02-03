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Ebru Gündeş ile 22 yaş küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw barıştı... Dubai âşıkları

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#Ebru Gündeş#Rassan Khoshnaw#Dubai
Ebru Gündeş ile 22 yaş küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw barıştı... Dubai âşıkları
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 07:42

Ekim ayında ayrılan Ebru Gündeş ve Rassan Khoshnaw barıştı. Khoshnaw Ailesi, çiftin arasındaki 22 yaş farkını sorun yapınca ayrılan çift, Dubai’deki barışma tatilinde objektiflere yakalandı.

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Ebru Gündeş’in Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile birlikte olduğunu geçen şubat ayında ilk ben yazmıştım hatırlarsanız. Kızı Alara’nın babası, 11 yıllık eşi Reza Zarrab’tan iki yıl önce boşanan Gündeş gönlünü, pahalı jestlerle ayaklarını yerden kesen, kendisinden 22 yaş küçük iş adamına kaptırmıştı.

Ebru Gündeş ile 22 yaş küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw barıştı... Dubai âşıkları


Ancak Rassan Khoshnaw’ın 1.8 milyon dolarlık tektaşla evlenme teklifi ettiği Ebru Gündeş’le ekim ayında ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Şimdi mail kutuma düşen bir fotoğrafla, çiftin yeniden birlikte olduğunu öğrendim!

Ebru Gündeş ile 22 yaş küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw barıştı... Dubai âşıkları


Meğer çiftin ayrılık nedeni, aşkın bitmesi ya da aralarındaki herhangi bir sorun değilmiş. Âşık çift, Rassan Khoshnaw’ın ailesinin baskısı nedeniyle ayrılmak zorunda kalmış. Khoshnaw Ailesi, 22 yaş fark nedeniyle oğullarının Ebru Gündeş’le evlenmesine karşı çıkmış.

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Ebru Gündeş ile 22 yaş küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw barıştı... Dubai âşıkları


Ama belli ki aşk galip gelmiş! Çift, Dubai’de barışmalarını kutlarken, ünlü İtalyan restoranı Scalini’de objektiflere takıldı. Kutlama tatilinden bir detay daha vereyim: Ebru Gündeş’in kızı Alara da tatile eşlik ediyor. Alara’nın, annesinin sevgilisi Rassan Khoshnaw ile tanıştığı ve çok iyi anlaştığı da gelen haberler arasında...

‘Gönül Köşkü’ 65 milyon TL’ye satışa çıktı

Merhum sanatçı Kayahan’ın unutulmaz eserlerini yazdığı Balıkesir Gömeç’deki ‘Gönül Köşkü’ adını verdiği evi, geçtiğimiz hafta satışa çıkarılmıştı.

Ebru Gündeş ile 22 yaş küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw barıştı... Dubai âşıkları

Kızı Beste Açar’ın satışa çıkardığı evin satış fiyatının 65 milyon TL olduğunu öğrendim. Gömeç’in en güzel yerindeki eşsiz köşk, ‘Sevgi Köyü’ olarak adlandırılan sitede yer alıyor.

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Ebru Gündeş ile 22 yaş küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw barıştı... Dubai âşıkları

Beste Açar, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak, babasının sağlığında Gönül Köşkü’nün satılmasını uygun gördüğünü ifade etmişti. Doğasıyla, deniziyle usta sanatçıya ilham veren bu muazzam ev şimdi 65 milyon TL karşılığında yeni sahiplerini bekliyor...

Ebru Gündeş ile 22 yaş küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw barıştı... Dubai âşıkları

Zeynep Bastık’tan Sevgililer Günü konseri

Türk izleyicisine yepyeni bir konser deneyimi vaat eden AA Events 2023’e hızlı bir giriş yapmıştı. Yeni yılda dünyaca ünlü sanatçı ve gruplarını büyük kitlelerle buluşturan AA Events, ülkemizin en büyük isimlerini de binlerce kişilik konserlerle sahnelere taşıyor.

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Ebru Gündeş ile 22 yaş küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw barıştı... Dubai âşıkları

Geçirdiği talihsiz bir kaza yüzünden ara verdiği sahnelere hızlı dönüş yapan Zeynep Bastık, 14 Şubat’ta Volkswagen Arena’da seyirci karşısına çıkacak. Bastık’ın sevenlerine birçok sürpriz hazırladığı bu konser unutulmayacak anlara imza atacak.

Müziğe yeni bir soluk

Bugüne dek birçok dizi, film ve oyuna yaptığı müziklerle katkıda bulunan Alper Aytekin bu kez ilk single çalışması “Yok” ile kendi hikâyesini anlatıyor. GNL Entertainment etiketiyle dijital platformlarda yer alan şarkının dikkat çekici klibini de mutlaka izlemenizi tavsiye ederim!

Ebru Gündeş ile 22 yaş küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw barıştı... Dubai âşıkları

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#Ebru Gündeş#Rassan Khoshnaw#Dubai

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