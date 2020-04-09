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Haber Giriş: 09.04.2020 - 14:26,Son Güncelleme:/

Ebru Gündeş ekibini maaşa bağladı

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Ebru Gündeş ekibini maaşa bağladı
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Corona virüs salgını nedeniyle işleri iptal edilen Ebru Gündeş, ekibine maaş bağladı.

Günaydın'dan Özlem Avcı'nın haberine göre; işleri iptal edilen Ebru Gündeş, ekibindeki müzisyenlere, kuaföre ve makyözlere maaş başladı.

30 kişilik ekibinin hesabına 4'er bin lira yatıran 45 yaşındaki şarkıcı, çalışanlarına toplam 120 bin lira ödedi.

15 Şubat’ta konser veren Ebru Gündeş, 450 bin lira kazanmıştı.

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