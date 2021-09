Ebru Erke: Köy kahvaltısı uydurma bir şehir kavramı

Haberin Devamı

Gıda mühendisisiniz. Bir gurme için avantaj mı, dezavantaj mı?

- Avantaj, çünkü herhangi işlenmiş bir gıda ürünüyle alakalı kül yutma ihtimalim pek yok. Mesela bir ürünün lezzeti iyi olsa bile üretiminde kullanılan şeyleri bildiğim için kendim de yemem, çevreme de yedirtmem. Mesela aflatoksin oranı yüksek olma ihtimali olduğu için üniversite yıllarından beri kuru incir yemem.

Sri Lanka’da tarçın ormanlarında hasada katılan Ebru Erke, daha sonra tarçın akademisinde üretim de yapmış.

Gastronomi yolculuğunda aile kültürü mü daha önemlidir, sonradan edinilen çevre mi?

- Her zaman aile. Hele de her an, herkesin birbirinin gözünü oymaya hazır olduğu bizim sektörde... Çok garip gelebilir ama profesyonel gastronomi çevresinde herkesle ilişkim belli mesafede. Arkadaşım çok var ama dostum yok bizim sektörden.

“Kahvaltı” adında bir kitabınız var. Köy kahvaltısı gerçek mi, sonradan uydurulmuş bir şehir kavramı mı?

- Tabii ki uydurma bir şehir kavramı. Hiçbir köyde öyle içinde 30 çeşit malzeme olan serpme kahvaltı göremezsiniz. Bununla birlikte köyde yapılan kahvaltılarda çeşit azdır ama yağında, peynirinde, balında lezzet özlüdür...

İki kuşakla birlikte büyümüşsünüz. El lezzetiniz annenizden mi, anne-annenizden mi?

- Ruhu şad olsun canım anneannemden ve teyzemden. Anneannem, “Çayın yanına börek açıvereyim” der, ortadan kaybolur, 1 saat sonra tel tel el açması börekleri önümüze koyardı. Balkabaklı böreğinin tadı hâlâ damağımda. Teyzem de ortada hiçbir şey yokken yarım saatte ziyafet sofrası yaratabilecek beceridedir.

Eğitimini alıp su someliyesi oldunuz. Suyu en lezzetli şehir Bursa mı, Sakarya mı?

- Uludağ kaynak sularını damak tadı olarak çok severim. Bir de son zamanlarda Malatya kaynak suları ilgimi çekiyor.

MEHMET YAŞİN ÇEKSİN PENELOPE CRUZ OYNASIN

Farklı ülkeleri gezerek bir çay belgeseli hazırladınız. Çay kültürü en gelişmiş ülke Çin mi, İngiltere mi?

- İngiltere modernize çay kültürünü geliştirmiş ve dünyaya yaymış. Ama en köklü çay kültürüne Çin sahip tabii.

Baharat belgeseliniz de var. Biberci misiniz, naneci mi?

- Kesinlikle biber. Her türlüsü. Etlisi, küçüğü, büyüğü, yeşili, kırmızısı, kurusu, tozu... Tek başına bir kültür. Buna dünyadaki en güzel örneklerden biri Urfa’dır.

Ayaküstü beslenme akımına karşı slow food (yavaş yemek) taraftarısınız. Türkiye’nin slow food başkenti, projelerin yoğunlaştığı İzmir mi, İstanbul mu?

- Açık ara İzmir. İzmir mutfağı ve halkın beslenme alışkanlıkları, zaten doğal akışında slow food’a uygun. E bir de taze malzeme çeşitliliği avantajları var.

Hayatınız bir film olsa macera mı olurdu, romantik mi?

- Gençlere hayat dersi veren, sürprizlerle dolu film olurdu. Bazen macera, bazen romantik. Ama hep beklenmedik son. (Gülüyor)

Peki kim çekerdi filmi: Gurmelerden Vedat Milor mu, Mehmet Yaşin mi?

- Mehmet Abi çeksin. Ama Penelope Cruz oynasın! (Gülüyor) Sonuçta hayal kurmuyor muyuz?

HAYAT BİLGİSİ

Zaman makinesi icat etsem asla kendim binmezdim

İyi ürünün peşinde... Mantık mı, içgüdü mü?

- İçgüdü, tecrübe ve damak tadı... Üçü bir arada.

Zaman makinesi icat ettiniz... Geçmişe mi giderdiniz, geleceğe mi?

- İcat etsem bile asla kendim binmezdim. Her zaman olduğum andan mutluyumdur. Ne geçmişi özlerim ne gelecekte olacakları merak ederim...

Bir şeyi akşam yemekte planlamak mı, sabah kahvaltıda mı?

- Sabah erkenden kalkarım genelde. O yüzden plan-program sabah... Akşam yemeği keyif demektir benim için.

Para saadet getirir mi, getirmez mi?

- Bu devirde bal gibi de getiriyor maalesef. Aksini söyleyene inanmayın.

EN İYİLER

Bizi temsil edecek peynir, Konya obruğudur

Türkiye’nin en iyi peyniri: Kars gravyeri mi, Konya obruğu mu?

- Elmayla armudu kıyaslamam. İkisi de bambaşka hikâyeler barındırıyor. Teknik olarak da alakaları yok. Ama bizi hangisi daha çok temsil eder dersen, o zaman cevabım Konya Divle obruğu olur.

Kayseri pastırması mı, Kastamonu pastırması mı?

- Ben gelenekselciyim. Tercihim Kayseri. Ama onda da her markayı sevmem. Marka vermeyelim şimdi, eski usul üretenlerden alıyorum.

GÜNDELİK HALLER

Tabakta yemek kalırsa çok üzülürüm

Hangisi daha iştah açıcı: Gündoğumu mu, günbatımı mı?

- Keşke tersini söyleyebilseydim ama kesinlikle günbatımı. Sabah çok iştahsızım, gün batımındaysa gereksiz iştahlı. (Gülüyor)

Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı, pijama-terlik-televizyon mu?

- Evdeyken, eğer çalışmıyor olduğum süreyi göz önünde bulunduracaksak kesinlikle P-T-T... Öyle severim ki televizyon karşısında yayılmayı ya da erken yatıp kitap okumayı.

Sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı, gevezeye mi?

- Oburun bana zararı olmaz. Ama geveze insana “Sus” da diyemezsin... Usulca uzaklaşırım yanından.

Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?

- Kırmızı etten vazgeçebilirim. Ama deniz mahsulleri kalsın hayatımda lütfen…

Mangal partisinde balıkları beğenmediniz. Tabakta mı bırakırsınız, çaktırmadan köpeğe mi verirsiniz?

- Çok üzülürüm tabakta yemek kalırsa. Huyum böyle. Ama yiyemeyeceğim bir şeyse hemen köpeğe veririm. (Gülüyor) Tabii çaktırmadan!

Ebru Erke, Kars’ın Boğatepe köyünde İlhan Koçulu ile gravyerlerin önünde.

HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...

Romantik bir yemeğe hangisi daha güzel eşlik eder: Ajda mı,Sezen mi?

- Nilüfer.

Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi,yenmez mi?

- Yenmez.

İstanbul’un... Kokuları mı, sesleri mi?

- Sesleri.

Twitter mı, Instagram mı?

- Instagram. Twitter yoruyor.

KÜÇÜK KEYİFLER

Yaş ilerledikçe daha çok doğaya döndüm

Bodrum mu, Çeşme mi?

- Açık ara Ayvalık... Daha huzurlu, dengeli, her mevsim yaşayan ve hayranı olduğum bir mutfak kültürü var.

Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?

- Eskiden ilk üçlüydü ama yaş ilerledikçe daha çok doğaya döndüm, şu an tercihim orman-ağaç-temiz hava.

Hangi üçlü sizinki: Rakı-balık-Ayvalık mı, kebap-şalgam-Adana mı?

- Kebaptan vazgeçmeden ilk üçlüyü seçme şansım var mı?

Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı, iskender mi?

- O ikisiyle yoldan moldan çıkılmaz. Gündelik hayatta zaten götürüyorum onları. Yoldan çıkacaksam künefe yiyeyim mesela, üstü de kaymaklı olsun. (Gülüyor)

Kedi mi, köpek mi?

- Hayatım boyunca köpekçiydim ama kedilere bulaşmaya gör... Öyle bir enerjileri var ki. Köpeğimi yeni kaybettim sayılır. Yerine başka bir tane alamıyorum, ihanet gibi geliyor. Üç kedimle yaşıyorum şu an.

Tekir mi, sarman mı?

- Evde tekirim var, müthiş zeki bir cins. Ama tercihim sarman, çünkü daha sırnaşık ve sevecen oluyorlar.