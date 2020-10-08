Ebru Destan kimdir, kaç yaşında? İşte Ebru Destan ile ilgili bilgiler

Ebru Destan gündemde yer alan isimler arasında bulunuyor. Mankenlikten sonra çıkardığı şarkılar ile anılan ve bir dönem oyunculuğa da adım atan Destan merak ediliyor. Peki Ebru Destan kimdir, kaç yaşında?

EBRU DESTAN KİMDİR?

Aslen İzmirli olan Ebru Destan, 24 Eylül 1977 tarihinde dünyaya geldi. Mankenlikten sonra şarkıcılığa adım atan Ebru Destan, ilk albümü Sözümü Yemedim'i 2005 yılında çıkardı. Albümün çıkış parçası "Tokat" ile müzik listelerinde başarı sağlamıştır. İki yıl aradan sonra ikinci albümü Ayrılık Soğuk İklim yayınlandı. Albümden yayınlanan "Boyfriend" şarkısı büyük başarı sağladı. 2008 yılında Ayrılık Soğuk İklim albümünü "Bu Konu Kapandı" şarkısıyla beraber "3 Vakte Kadar" adıyla tekrar piyasaya sürdü. Galerici Mete Okay ile 2011'de evlendi ve bu evlilikten Oktay'la Ali adında 2 oğlu bulunuyor. Ünlü isim 2017 Cennet'in Gözyaşları dizisinde "Özlem" karakterini canlandırdı.