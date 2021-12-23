Ebru Destan: Dört buçuk yıldır eski eşimden para almadım!

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2.Sayfa programına eski model, oyuncu Ebru Destan konuk oldu. 2011 yılında Mete Okay İnan ile dünyaevine giren 2016 yılında da çekişmeli olarak boşanan Destan, biten evliliği ve çocukları hakkında ilk kez konuştu.

'ÇOCUKLARIMA BEN BAKIYORUM'

"Boşanma gerçekleşti ancak eski eşim velayet konusunda ısrar ettiği için dava devam ediyor. Korona girdi, bir şeyler oldu her şey aksadı. Velayet davası canımı sıkan bir şey çünkü çocuklarıma zaten neredeyse dört buçuk senedir maddi manevi kendim bakıp kendim büyütüyorum. Her şey bende" ifadelerini kullandı.

Ünlü isim, "O (eski eşi) şöyle diyor, 'Velayet bende olursa her şeyi yaparım ama velayeti vermezsen böyle bir şey söz konusu değil' gibi bir yaklaşımı olduğu için kendisinin... Çocukları ile güzel bir ilişkisi var. Ben o ilişkisinin hiçbir zaman bozulmasını istemiyorum" dedi.

Destan, sözlerine; "Çünkü ben bir anne olarak şeyden hiç hoşlanmam; çiftler ayrılırlar anne sürekli babayı kötüler. Bu çocuklar üzerinde bir travma yaratacaktır. Burada hiç kimseye hiçbir şey olmaz çocuğundan başka. Dolasıyla onu babasıyla sürdürsünler" diye devam etti.

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"SORUMLULUKLARINI BİLEN BİR ANNEYİM"

Eski eşiyle hiçbir şekilde diyaloglarının olmadığını açıklayan Ebru Destan, "Ben zaten çalışan ayakları yere basan 15 yaşından beri ekranlarda olan bir kadınım. Ben çocuklarıma da bakarım. Sorumluluğunu bilen bir anneyim" şeklinde konuştu.