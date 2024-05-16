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Ebru Ceylan Cannes jürisinde

Güncelleme Tarihi:

#Ebru Ceylan#Cannes#Meryem Uzerli
Ebru Ceylan Cannes jürisinde
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 08:13

77. Cannes Film Festivali başladı. Açılış töreninde jüride yer alan Ebru Ceylan da dünya basınının karşısına çıktı.

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DÜNYA BASININA POZ VERDİ

77. Cannes Film Festivali önceki gün yapılan görkemli açılış töreniyle start aldı. 25 Mayıs’ta sona erecek festival, jüri üyelerinin kırmızı halı geçişiyle başladı. Başkanlığını “Barbie” filminin yönetmeni Greta Gerwig’in üstlendiği jüride yer alan Ebru Ceylan da diğer jüri üyeleriyle birlikte dünya basınının karşısına çıktı.

BÜYÜK HEYECAN DUYUYORUM

Altın Palmiye ödüllü 2014 yapımı “Kış Uykusu” filminin senaristlerinden biri olan Ebru Ceylan, açılış öncesi şöyle konuştu: “Festivaller ve ödüller bir filmi değerlendirmek için mutlak bir sonucu işaret etmez. Filmler hakkında düşünmek ve konuşmak benim için çok önemli. Ama aynı zamanda büyük bir sorumluluk. Jüri olarak burada olmaktan büyük heyecan duyuyorum.”

Ebru Ceylan Cannes jürisinde

İŞTE FESTİVAL JÜRİSİ
Başkanlığını Greta Gerwig’in yaptığı jüride Ebru Ceylan’ın yanı sıra “Dolunay Katilleri”nin yıldızı Lily Gladstone, Fransız oyuncu Eva Green, Lübnanlı yönetmen Nadine Labaki, İspanyol yönetmen-senarist Juan Antonio Bayona, İtalyan oyuncu Pierfrancesco Favino, Japon yönetmen Kore-eda Hirokazu ve Fransız oyuncu Omar Sy yer alıyor.

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Meryem de kırmızı halıda

Cannes Film Festivali’nin açılış törenine Meryem Uzerli de katıldı. Ünlü oyuncu, Maison Novague marka elbisesiyle kırmızı halıda boy gösterdi. Uzerli, festival kapsamında Eva Longoria’nın düzenleyeceği Global Gift Gala’ya da katılacak. Oyuncu ayrıca kadınların güçlenmesine yönelik bir organizasyon olan Better World Fund’ın da Juliet Binoche ile birlikte özel konuklarından biri olacak.

Ebru Ceylan Cannes jürisinde

Onur ödülü Meryl Streep’e

Açılış töreninde dünyaca ünlü oyuncu Meryl Streep’e Altın Palmiye Onur Ödülü verildi. 2 dakika boyunca ayakta alkışlanan yıldız isim, sahnede yaptığı konuşmada duygusal anlar yaşadı.

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Ebru Ceylan Cannes jürisinde

Cannes’a ilk kez 1988 yılında katılan Streep, “O sırada üç çocuklu bir anneydim. Neredeyse 40 yaşındaydım. Kariyerim bitti sanmıştım” dedi.

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#Ebru Ceylan#Cannes#Meryem Uzerli

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