Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti

Son zamanlarda ünlü çiftin evliliklerinde kara bulutlar dolaşıyordu. Aile büyükleri evlilik için çok mücadele verse de, pandemi döneminde yaşanan derin görüş ayrılıkları evliliğin sonunu getirdi. Ünlü çift anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Çiftin evliliğinden olan çocukları Eren Sancak'ın velayeti Ebru Akel'e verildi.



