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Mehmet Üstündağ
Haber Giriş: 14.07.2020 - 20:03,Son Güncelleme:

Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
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Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, ünlü sunucu Ebru Akel, işadamı Özer Sancak ile 8 yılık evliliği tek celsede bitti.

Son zamanlarda ünlü çiftin evliliklerinde  kara bulutlar dolaşıyordu. Aile büyükleri evlilik için çok mücadele verse de, pandemi döneminde yaşanan derin görüş ayrılıkları evliliğin sonunu getirdi.  Ünlü çift anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Çiftin evliliğinden olan çocukları Eren Sancak'ın velayeti Ebru Akel'e verildi.

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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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