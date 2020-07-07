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Haber Giriş: 07.07.2020 - 15:52,Son Güncelleme:

Ebru Akel: Tanıyabilene aşk olsun

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Ebru Akel: Tanıyabilene aşk olsun
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Ekranların sevilen isimlerin Ebru Akel Sancak, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı.

Ailesi ile birlikte AVM'ye gelen Ebru Akel, uzun süren alışveriş turu sonrası Markalar Sokağı'nda görüntülendi.

Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak poz veren sunucu, "Hem gözlük hem maske valla tanıyabilene aşk olsun" dedi.

Daha sonra anne ve babası ile birlikte bir restoranda yorgunluk atan Ebru Akel, akşam saatlerinde AVM'den ayrıldı.

 

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