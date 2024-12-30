'Ebedi' aşkına baskı yapıyor... Yeter bu kadar çapkınlık... Artık bu kızla yuvanı kur!

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İşte 1997 yapımı Titanik (Titanic) filminin iki aşığı Jack ile Rose da bunlardan biri...

Gösterime girdiği yıl ödüllere boğulan, izlenme rekorları kıran filmin, milyonları gözyaşlarına boğan kahramanlarını canlandıran Kate Winslet ile Leonardo DiCaprio, o yapımın ardından gerçek hayatta sevgili olmadılar.

Ama belki de böylesi daha iyi oldu. Çünkü büyük olasılıkla sevgili olsalardı yolları ayrıldığında bir daha birbirlerini görmek bile istemeyeceklerdi.

Oysa şimdi aralarında hiçbir şeyin yıkamadığı bir dostluk var.

Kate Winslet ile Leonardo DiCaprio'nun Titanik filmindeki kimyası birbirlerine öylesine uyumluydu ki sonradan 2008 tarihli Hayallerin Peşinde (Revolotuionary Road) adlı filmde de birlikte kamera karşısına geçtiler.

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Hatta o filmin yönetmen koltuğunda Winslet'ın o dönemdeki kocası Sam Mendes oturuyordu.

Özetle Kate Winslet ile Leonardo DiCaprio'nun dostluğunu bugüne kadar hiçbir şey yıkamadı. Üstelik bu dostluğun gereği birbirlerine dair kaygıları da var.

İki sıkı dosta yakın kaynaklara göre Kate Winslet, 50 yaşına merdiven dayayan Leonardo DiCaprio'nun artık bitmeyen çapkınlıklarına bir son vermesi ve evlenip yuva kurması gerektiğini düşünüyor.

Bu konuda ona baskı bile yapıyor.

Winslet'ın önerisi Leonardo DiCaprio'nun bir süredir birlikte olduğu Vittoria Ceretti ile evlenmesi.

Radar adlı internet sitesinde yer alan iddialara göre Kate Winslet, kardeşi gibi sevdiği Leonardo DiCaprio'nun çok iyi bir eş ve çok iyi bir baba olacağından son derece emin.

DiCaprio'nun geçmişte de hayatına giren sevgililerinden bazılarıyla evliliğe çok yaklaştığını ama hepsinin parmaklarının arasından kayıp gittiğini bilen Winslet bu kez de aynı şeyin yaşanmasını istemiyor.

Leonardo'nun aynı hatayı Vittoria Cerretti ile de yapması onun en büyük korkusu.

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Yine aynı kaynağa bakılırsa Leonardo DiCaprio, şu anda sevgilisi olan Vittoria Cerretti'nin kendisine ne kadar iyi geldiğini Kate Winslet'a söyledi bile.

Hatta onun sayesinde DiCaprio kendine her zamankinden daha iyi bakmaya başladı.

Durum böyle olunca Kate Winslet da uzun süredir ilişkiden ilişkiye koşan Leonardo DiCaprio'nun, kendisini bu kadar iyi etkileyen Cerretti ile evlenmesi gerektiğini düşünüyor.

İki dosta yakın bir kaynağa göre Winslet, istediği zaman Leonardo'yu arayıp samimi düşüncelerini rahatlıkla söyleyebiliyor.

En büyük arzusu da Leo'nun artık bir yetişkin olarak yaşına uygun sorumlulukları üstlenmesi. Aksi halde dostunun çok şey kaçıracağını düşünüyor.

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YAŞ 49 OLDU DAHA HİÇ EVLENMEDİ : Bu arada yeri gelmişken hatırlatalım... Leonardo DiCaprio, Gisele Bundchen, Bar Refaeli, Erin Heatherton, Kelly Rohrbach, Nina Agdal gibi birbirinden ünlü güzellerle birlikte oldu. Ama hiçbiriyle evlenmeye yanaşmadı. Ünlü oyuncu bir süredir Vittoria Cerretti ile birlikte.

ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİNİ YAPTI: Kate Winslet ise ilk evliliğini genç yaşında Jim Threapleton ile yaptı. Ardından Sam Mendes ile evlendi. 2012'den bu yana da Edward Abel Smith ile evli. Winslet'ın her bir evliliğinden birer tane çocuğu var. İlk evliliğinden dünyaya gelen tek kızı Mia da kendisi gibi oyunculuk alanında kariyer yapmayı tercih etti.

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Kate Winslet ile Leonardo DiCaprio'nun iki aşığı canlandırdığı Titanik filmi döneminde izlenme rekorları kırdı. İki oyuncunun sıkı dostluğunun temelleri de o filmin setinde atıldı.





Winslet ve DiCaprio, Titanik'ten yıllar sonra Revolutionary Road adlı filmde de birlikte rol aldılar.