Bulimia nervoza nedir? Duygu Özaslan'ın hastalığı bulimia nervoza hakkında merak edilenlerin yanıtları

Ünlü isimlerle zaman zaman gündeme gelen bulimia nevroza, en belirgin yeme bozuklarından biridir. Bulimia Nervoza, sonuçları açısından bir diğer yemek bozukluğu olan anoreksiya ile benzerlik gösterir. Psikolojik kökenli bir hastalık olan bulimia nervoza, anormal yeme alışkanlığı ile kendini belli eder ve daha sonra kilo almayı önlemek için uygunsuz davranışlar gösterir, hasta kusar, laksatif ve diüretik ilaçlar alıp, lavman yaparak yediği yiyecekleri çıkarır. Aç kalırlar, ya da aşırı egzersiz yaparlar. Genellikle ergenliğin son veya erişkinliğin ilk dönemlerinde görülmektedir.

Bulimialı bir kişide görülen diğer problemler

Kendini iyi hissetmediği, karmaşa ve stres içerisinde olduğu zamanlarda veya diyetlerden sonra aşırı açlık duygusuyla tıkınmaya başlamakta rahatlama hissinden sonra suçluluk duygusuyla yenilen yiyecekleri çıkarmaktadırlar. Yemekten sonra ortadan kaybolmakta ve genellikle banyoya gitmektedirler. Depresif belirtiler veya bozukluklar, %30'unda uyuşturucu madde veya alkol bağımlılığı görülebilmektedir. Mide asidinin ağıza gelmesi ile diş çürükleri, mide delinmeleri, ellerin üzerine kusmak için zorlama sırasında oluşan diş izleri ve yaralar, adet düzensizlikleri görülebilmektedir.



Bulimia yeme bozukluğunun nedenleri

Çeşitli kültürlerde, yaygın olarak yerleşmiş olan zayıflık saplantısının bulimia hastalığının gelişimi üzerinde geniş bir etkisi vardır. Ergen yaşlarda ve ailelerde bulunan obezite eğilimleri, kişinin hastalığı geliştirmesinde bir başka faktördür. Ebeveynlerin, tombul olarak nitelendirdikleri veya nitelendirilen çocukları üzerindeki endişe telaşı, ayrıca bir etken olarak sayılabilir.



Bulimik bazı kişiler, kusma aksiyonunun kendilerine "bir çeşit yüksekte olma" duygusu yaşattığını söylemeleri ayrıca kayıtlar arasındadır. Zorunlu bir bulimia döngüsü içinde bulunan insanlar, alkol ve ilaçları kötüye kullanabilir. Anoreksi ve bulimia yeme rahatsızlıklarının aile içinde bulunması ve en çok kızlar üzerinde etkili olması eğilimi vardır. Bunun yanı sıra, zayıf olma isteği ve kiloyu sınırlama girişimleri hastalığı provake eden diğer faktörlerdendir.

Bulimia hastaları, çeşitli bir çok şeyin kontrollerinden çıktığını hissetme duygularını, kendilerini kusarak kontrol altına alma eylemleriyle bastırırlar ve böylece hastalık sürüp giden bir döngü biçimini almaya başlar.



Depresyon, sıkıntı, öfke durumunda kişi yalnız ise hastalık riski artar; ve bu da, davranışı oluşturan bir alışkanlık halinde gelir.

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