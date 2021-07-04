MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriDuygu Özaslan ve Can Maxim Mutaf evlilik yolunda ilk adımı attı
GeriMagazin Duygu Özaslan ve Can Maxim Mutaf evlilik yolunda ilk adımı attı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 04.07.2021 - 09:58 | Son Güncelleme:

Duygu Özaslan ve Can Maxim Mutaf evlilik yolunda ilk adımı attı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Duygu Özaslan ve Can Maxim Mutaf evlilik yolunda ilk adımı attı

Duygu Özaslan ve 'görücü usulü tanıştık' dediği sevgilisi Can Maxim Mutaf evlilik yolunda ilk adımı attı. Evlilik teklifini kabul eden Özaslan 'Evet dedim' sözleriyle güzel haberi duyurdu.

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan ve basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf evlilik kararı aldı. Tanışma yıl dönümlerinde sevgilisini yemeğe götüren Can Mutaf, sürpriz evlilik teklifiyle Özaslan'ı şoke etti. Evlilik teklifini kabul eden Özaslan 'Evet dedim' sözleriyle güzel haberi duyurdu. Her fırsatta birbirlerine olan aşklarını dile getiren çift geceden özel fotoğrafları sevenleriyle paylaştı.

Duygu Özaslan ve Can Maxim Mutaf evlilik yolunda ilk adımı attı

TEKLİF SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Özaslan'ın bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Öte yandan konu Twitter'da da en çok konuşulanlar arasına girdi. Kullanıcılar, Özaslan'ın evlilik teklifi almasıyla ilgili birçok değerlendirmede bulundu.

Duygu Özaslan ve Can Maxim Mutaf evlilik yolunda ilk adımı attı

GÖRÜCÜ USULÜ TANIŞTIK!
Sosyal medya fenomeni Duygu Özarslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile nasıl tanıştıklarını YouTube kanalında anlattı: 

“Görücü usulü tanıştık. Ortak bir arkadaşımız ‘Biri var, senden çok hoşlanıyor’ dedi. Beklentim sıfır olduğu için ilgilenmedim. ‘Ya çirkindir ya da salaktır’ dedim. Sonra bir akşam mesaj attı. Ertesi gün buluştuk ve sevgili olduk.”

Can Maxim Mutafın biyografisi ve spor kariyeri
Can Maxim Mutaf'ın biyografisi ve spor kariyeri
Duygu Özaslandan o iddialara videolu cevap
Duygu Özaslan'dan o iddialara videolu cevap

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi