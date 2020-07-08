Duygu Özaslan tatil fotoğrafıyla gündeme geldi – Duygu Özaslan kimdir, kaç kilo?

Son dönemde aldığı kilolarla konuşulan ancak yaptığı paylaşımlarla fiziğiyle barışık olduğunu belirten Duygu Özaslan, tatil fotoğrafları nedeniyle Twitter’da TT oldu. Gündeme gelen tatil fotoğrafının ardından, Duygu Özaslan'ın Instagram'da paylaştığı fotoğrafların 'photoshop ile düzenlenmiş' olduğu iddia ediliyor. İsminin TT olmasının ardından Duygu Özaslan, günler önceki "Benim kilolu halim bile hepinizden güzel" tweet'ini RT'ledi. 2020 Mart ayında yayınladığı bir videoda fiziksel değişiminden bahseden Duygu Özaslan, 2 ayda 10 kilo alıp 58 kiloya kadar çıktığını söylemişti.

DUYGU ÖZASLAN KİMDİR?

Youtube ve Instagram fenomeni Duygu Özaslan, 17 Nisan 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi'nde İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı ancak Youtube'da popülerlik kazandıktan sonra son sınıfta üniversiteyi bırakma kararı aldı. İlk kanalını ''itsmeduygu'' olarak açtı ancak profesyonelleştikten sonra kanalına kendi ismini verdi. Duygu Özaslan uzun yıllar Barış Taylan Demirige ile birlikteydi. İlişkilerini noktalayan çift zaman zaman köpekleri için bir araya geliyordu.