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Haber Giriş: 19.08.2020 - 09:32,Son Güncelleme:

Duygu Köseoğlu'nun eski sevgilisi Onur Turgut kimdir?

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Duygu Köseoğlu'nun eski sevgilisi Onur Turgut kimdir?
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Duygu Köseoğlu 3 yıldır menajeri ve erkek arkadaşı olan Onur Turgut’un kendisine fiziki, psikolojik ve cinsel şiddette bulunduğunu ifade ederek hakkında koruma talebinde bulundu. Medyada çıkan haberler ardından Onur Turgut’un hayatıyla ilgili bilgiler bir kez daha gündeme geldi. Peki, Duygu Köseoğlu’nun şiddet iddialarıyla gündeme gelen eski sevgilisi Onur Turgut kimdir?

Duygu Köseoğlu 3 yıldır menajeri ve erkek arkadaşı olan Onur Turgut’un kendisine fiziki, psikolojik ve cinsel şiddette bulunduğunu ifade ederek hakkında koruma talebinde bulundu. Medyada çıkan haberler ardından Onur Turgut’un hayatıyla ilgili bilgiler bir kez daha gündeme geldi. Peki, Duygu Köseoğlu’nun şiddet iddialarıyla gündeme gelen eski sevgilisi Onur Turgut kimdir?

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