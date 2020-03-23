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Haber GiriÅŸ: 23.03.2020 - 12:00,Son GÃ¼ncelleme:/

Duygu Boztepe'den duygusal mesaj: Biliyorum ki huzurun yerinde, elin üstümüzde...Nur içinde yat canÄ±m...

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Duygu Boztepe'den duygusal mesaj: Biliyorum ki huzurun yerinde, elin üstümüzde...Nur içinde yat canÄ±m...
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2015 yÄ±lÄ±nda mÃ¼cadele ettiÄŸi kanser hastalÄ±ÄŸÄ±na yenilerek hayatÄ±nÄ± kaybeden SertaÃ§ Boztepe, 5. Ã¶lÃ¼m yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde unutulmadÄ±.

SertaÃ§ Boztepe'nin eÅŸi ve kÄ±zÄ±nÄ±n annesi Duygu Boztepe, Instagram sayfasÄ±nda duygusal bir mesaj yayÄ±nladÄ±.

SayfasÄ±nda yÄ±llar Ã¶ncesine ait fÄ±otoÄŸrafÄ± paylaÅŸan Duygu Boztepe altÄ±na ÅŸu notu dÃ¼ÅŸtÃ¼:

"Daha ne yaÅŸanabilir ki derdim. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde, iÃ§inden geÃ§tiÄŸimiz sÃ¼reÃ§te artÄ±k 'vah kalana' deneme baÅŸladÄ±m. Biliyorum ki huzurun yerinde, elin Ã¼stÃ¼mÃ¼zde...Nur iÃ§inde yat canÄ±m..."

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Duygu Boztepeden duygusal mesaj: Biliyorum ki huzurun yerinde, elin Ã¼stÃ¼mÃ¼zde...Nur iÃ§inde yat canÄ±m...

Deniz PulaÅŸ da eski dortu ile fotoÄŸrafÄ±nÄ± "Nur iÃ§inde yat yiÄŸidim. 5 yÄ±l... ÅŸu Ã¼Ã§ gÃ¼nlÃ¼k dÃ¼nyadan bir gÃ¼zel adam, SertaÃ§ Boztepe geÃ§ti." notuyla paylaÅŸtÄ±.

Duygu Boztepeden duygusal mesaj: Biliyorum ki huzurun yerinde, elin Ã¼stÃ¼mÃ¼zde...Nur iÃ§inde yat canÄ±m...

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