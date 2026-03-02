×
Duyduğu acı sözlere artık dayanamaz oldu: Ben zaten düşmüşüm... Bir tekme de siz vurdunuz!

#Kelly Osbourne#Ozzy Osbourne#Sharon Osbourne
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2026 09:04

Milyonlarca kişinin gözleri önünde yaşamak gerçekten hiç kolay değil... İnsan mutluluğunu da acısını da doya doya yaşayamaz çünkü.

Kendisini gerçek anlamda hiç tanımayan insanların uzaktan uzağa yağdırdığı acımasız eleştirilerle yüzleşmek zorunda kalır bir yandan da.

Genellikle sussa da bir an gelir artık kendini tutamaz, tepkisini açık eder.

ARTIK KENDİNİ TUTAMAZ HALE GELDİ
 İşte Kelly Osbourne'un başına gelen de tam böyle bir şey.

Metal müziğin "karanlıklar prensi" olarak tanınan babası Ozzy Osbourne'u geçen yaz kaybeden, bu acı olayın ardından çok zor günler geçiren annesi Sharon Osbourne'a destek olmaya çabalayan Kelly kendisi de pek iyi durumda değil.

Çünkü Kelly, kelimenin tam anlamıyla eridikçe eriyor.

Üstelik bu trajik olayı atlatmaya çalışırken bir yandan da küçücük çocuğunu büyütmek zorunda.

41 yaşındaki Kelly Osbourne bir yandan da fiziksel görünümü nedeniyle dayanılması güç eleştirilerle boğuşmak zorunda.

Daha da ötesinde bunları yapanlar onu gerçek hayatta bir kere bile görmemiş olan, sadece uzaktan takip eden çoğu da sosyal medyada gerçek adını bile kullanmayan kişiler.

Duyduğu acı sözlere artık dayanamaz oldu: Ben zaten düşmüşüm... Bir tekme de siz vurdunuz

SABRININ SINIRINA GELDİ
Yıllar önce fazla kilolarıyla eleştiri alan Kelly Osbourne'un bu kez hedef tahtasında olmasının nedeni ise aşırı zayıflığı.

Babası Ozzy'yi yitirdikten sonra hayatını toparlamaya çalışan Kelly Osbourne, bu acı süreçte belli ki kendine iyi bakamadı.

Ünlüler dünyasında yaygın olan modaya uyup daha önce epey zayıflayan Kelly'nin kilo kaybı tıpkı annesi Sharon gibi artık kontrol edilemez hale geldi.

Bunun sonucu olarak da sosyal medyada en sabırlı insanın bile dayanmakta güçlük çekeceği eleştiri yağmurunun altında kaldı.

Kelly Osbourne sonunda kendini tutamadı ve sosyal medya hesabından kendisini eleştirenlere yanıt verdi.

Duyduğu acı sözlere artık dayanamaz oldu: Ben zaten düşmüşüm... Bir tekme de siz vurdunuz

'BÖYLE BİR ZULÜM TÜRÜ VAR'
Bu yılın Brit Ödülleri töreninde de annesi Sharon ile birlikte sahneye çıkan Kelly, bunun hemen ardından yaptı paylaşımını.

Instagram sayfasının 'Hikayeler' bölümünde yer verdiği paylaşımına "Açıkça hayatının en zor dönemini geçirdiği görülen birine zarar vermeyi amaçlayan ayrı bir zulüm türü var" diye başladı.

Hemen ardından da kendisine yönelik eleştirileri "zor zamanlarımda bana bir tekme de onlar attı, çektiğim acı küçümsendi, verdiğim mücadele dedikodu malzemesi yapıldı" diye tanımladı.

Kelly Osbourne, en çok sevgi ve desteğe ihtiyaç duyduğu zamanda kendisine sırt dönüldüğünü yazdı.

Duyduğu acı sözlere artık dayanamaz oldu: Ben zaten düşmüşüm... Bir tekme de siz vurdunuz

'KARAKTER YOKSUNU MERHAMETSİZLER'
Osbourne, fiziksel görünümünü, yani zayıflığını böyle acımasız bir şekilde eleştirenlerin "merhametsiz ve karakter yoksunu" olarak tanımladı.

Acılı genç kadın "Hayatımın en zor dönemlerinden geçtiğim şu süreçte kendimi savunmak zorunda kalmamalıydım. Ama burada oturup böylesine insanlıktan çıkarılmaya izin vermeyeceğim" diye yazdı.

Kelly Osbourne'un aşırı zayıflığı zaten bir süredir eleştiriliyordu. Ama son olarak önceki akşam Brit Ödülleri'nde sahneye çıktığında bu acı yorumların dozu da giderek arttı.

Duyduğu acı sözlere artık dayanamaz oldu: Ben zaten düşmüşüm... Bir tekme de siz vurdunuz

 ANNESİ DE BENZER ELEŞTİRİLERDEN NASİBİNİ ALDI
Aslına bakılırsa Kelly'nin annesi Sharon da daha kocası ölmeden önce aşırı kilo kaybı nedeniyle endişe ve eleştiri kaynağı olmuştu.

O sırada sağlığı bozulan kocası Ozzy'ye bakan Sharon'un bu gidişle kendisinin de hastalanacağı söyleniyordu.

Sharon da bir röportajında aslında fazla kilo verdiğinin kendisi de farkında olduğunu ama artık ipin ucunu kaçırdığını itiraf etmişti.

Duyduğu acı sözlere artık dayanamaz oldu: Ben zaten düşmüşüm... Bir tekme de siz vurdunuz

Kelly Osbourne daha önce de fazla kiloları yüzünden durmadan eleştiriliyordu.

