DÃ¼ÅŸman eltiler sosyal medyada olay Ã§Ä±kardÄ±: Benim Ã§ocuÄŸum senin Ã§ocuÄŸunu geÃ§er!

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Hepsinin de kendine gÃ¶re takipÃ§ileri hatta hayranlarÄ± var. Ãœstelik sadece kendi Ã¼lkelerinde deÄŸil tÃ¼m dÃ¼nyada.

Yine de bu taÃ§lÄ± ailelerin hiÃ§biri, tarihin hiÃ§bir dÃ¶neminde Ä°ngiliz kraliyet ailesi kadar dikkat Ã§ekmeyi baÅŸaramadÄ±.

Belki zaman zaman kendileri de bunca ilgiden daha da Ã¶tesinde magazin malzemesi olmaktan bÄ±kÄ±yor olabilirler. Ama yine de yapacaklarÄ± bir ÅŸey yok gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

Ä°ngiliz kraliyet ailesi bir kez daha "kimsenin aÄŸzÄ±nÄ±n torba gibi bÃ¼zÃ¼lmediÄŸi" sosyal medyada gÃ¼nÃ¼n konusu oldu.

Bunun nedenine gelirsek.



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Londra'daki tahtÄ±n gelecekteki sahibi, Galler Prensi William ile karÄ±sÄ± Galler Prensesi Kate Middleton'Ä±n Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ George, 22 Temmuz gÃ¼nÃ¼ 13 yaÅŸÄ±na girdi.

BabasÄ± William'Ä±n ardÄ±ndan tahtÄ± devralacak olan George'un bu Ã¶zel gÃ¼nÃ¼ iÃ§in Kate ile William da geleneÄŸi bozmadÄ± ve bazÄ± sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± yaptÄ±.Â

Ä°lk paylaÅŸÄ±mda George, Ã¼zerinde siyah bir takÄ±m elbise ve beyaz gÃ¶mleÄŸiyle, elleri cebinde objektife gÃ¼lÃ¼msÃ¼yordu. Galler Ã§ifti, bu fotoÄŸrafla ilk gÃ¶z aÄŸrÄ±larÄ± George'un yeni yaÅŸÄ±nÄ± kutladÄ±.



Ama bu kadarla da yetinmediler.

Bunun ardÄ±ndan da George'un bir sahilde Ã§ekilmiÅŸ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini iÃ§eren bir video yayÄ±nladÄ±. O videoda da Prens'in yeni yaÅŸÄ± iÃ§in gelen iyi dilek mesajlarÄ±na teÅŸekkÃ¼r edildi.

KardeÅŸi Charlotte'un yeni yaÅŸÄ± iÃ§in paylaÅŸÄ±lan videoyu andÄ±ran o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde George, yanÄ±nda kardeÅŸi Louis ile birlikte Ã§Ä±plak ayakla kumlarda koÅŸuyor, kayadan kayaya zÄ±plÄ±yor, bir kÃ¶peÄŸi seviyor.

Galler Ã§iftinin bu paylaÅŸÄ±mÄ±ndan bir gÃ¼n sonra ise bu kez William'Ä±n yÄ±llardÄ±r konuÅŸmadÄ±ÄŸÄ± kardeÅŸi Prens Harry'nin karÄ±sÄ± Meghan Markle'dan bir dizi paylaÅŸÄ±m geldi.



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Meghan Markle'Ä±n "Yaz tatili" mesajÄ±nÄ± yazdÄ±ÄŸÄ± o paylaÅŸÄ±mda kocasÄ± Harry, Ã§ocuklarÄ± Archie ve Lilibet ile birlikte tatil yaptÄ±klarÄ± Portekiz'de ve kÄ±sa sÃ¼reliÄŸine ziyaret edip Kral Charles ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kleri Ä°ngiltere'de Ã§ekilen fotoÄŸraflar yer aldÄ±.

Meghan'Ä±n paylaÅŸÄ±mÄ±nda dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ±, Harry'nin annesi Prenses Diana'nÄ±n mezarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Althorp'a yapÄ±lan ziyaret oldu.

Markle o ziyaret sÄ±rasÄ±nda oÄŸlu Archie ile kÄ±zÄ± Lilibet'in, artÄ±k dayÄ±larÄ± Charles Spencer'e ait olan aile mÃ¼lkÃ¼nÃ¼n arazisinde Ã§ekilen pozlarÄ±na yer verdi.

Ä°kisinde de yine Ã§ocuklarÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶stermedi. Bir fotoÄŸrafta Archie, Ã§Ä±plak ayakla Althorp arazisinde yÃ¼rÃ¼rken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â

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Meghan Markle'Ä±n paylaÅŸÄ±mÄ±nda yer alan diÄŸer pozlar ise Portekiz'de geÃ§irdikleri tatilde Ã§ekilmiÅŸ. Birinde Harry, Ã§ocuklarÄ±yla havuzda eÄŸleniyor, diÄŸerinde de bÃ¼tÃ¼n Sussex ailesi deniz kenarÄ±nda gÃ¼nÃ¼n keyfini Ã§Ä±karÄ±yor.

Ä°ÅŸte Meghan Markle'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± bu paylaÅŸÄ±mlarÄ±n zamanlamasÄ± da Ä°ngiliz kraliyet ailesinin iki rakip gelini, Kate Middleton ile Meghan Markle'Ä±n bir kez daha sosyal medyada gÃ¼ndem olmasÄ±na yol aÃ§tÄ±.

BazÄ± kiÅŸiler, Meghan Markle'Ä±n, Kate ile William'Ä±n, George'un doÄŸum gÃ¼nÃ¼ iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarÄ±n hemen ardÄ±ndan kendi aile pozlarÄ±nÄ± sosyal medyaya servis etmesini manidar bulduÄŸunu belirtti.

BazÄ±larÄ± bu durumu "Meghan'dan bÃ¶yle bir adÄ±m bekliyorduk. Galler ailesi ne zaman Ã¶ne Ã§Ä±ksa Meghan da hemen sosyal medyada hareketleniyor" diyerek gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini belirtti.

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Markle'Ä± eleÅŸtirenler "Ã–zel hayatÄ±mÄ±zÄ±n gizli kalmasÄ±nÄ± istiyoruz" diyerek Ä°ngiltere'den ABD'ye taÅŸÄ±nan Sussex Ã§iftinin bu paylaÅŸÄ±mlarÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

Onlara gÃ¶re Ã¶zel hayatÄ±nÄ± gizlemek isteyen biri bu tÃ¼r paylaÅŸÄ±mlar yapmaz. Daha da Ã¶tesinde Ã§ocuklarÄ±nÄ± da yÃ¼zlerini gÃ¶stermese bile milyonlarca takipÃ§isi olan sosyal medya hesabÄ±nda gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermez.



Bu gruptakiler "Meghan, dikkat Ã§ekmek iÃ§in iki Ã§ocuÄŸunu kullanÄ±yor. Ãœstelik de bunu George'un doÄŸum gÃ¼nÃ¼nden hemen sonra yapÄ±yor" diyerek gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini bildirdi.

Bu arada elbette Markle'Ä±n bu paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± beÄŸenip "Bu kadar sorun edecek bir ÅŸey yok. Herkesin yaptÄ±ÄŸÄ± gibi aile tatilinden fotoÄŸraflar paylaÅŸmÄ±ÅŸ" yorumunu yapanlar da oldu.





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SonuÃ§ olarak Galler Ã§iftinin doÄŸum gÃ¼nÃ¼ paylaÅŸÄ±mlarÄ±ndan sonra sosyal medyaya dÃ¼ÅŸen bu fotoÄŸraflar, William ve Harry ile eÅŸleri Kate ve Meghan arasÄ±ndaki gerilimi bir kez daha gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±na taÅŸÄ±dÄ±.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Meghan, 2018 yÄ±lÄ±nda Harry ile evlenip Ä°ngiliz kraliyet ailesine girdikten sonra hep Kate ile rakip olarak gÃ¶sterildi.

Ä°ki Ã§iftin ortak kullandÄ±ÄŸÄ± sosyal medya hesabÄ±nda, Kate ile Meghan'Ä±n taraftarlarÄ±, hakaret hatta kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren yorumlar yazmaya baÅŸladÄ±.



Â Bu nedenle iki ailenin sosyal medya hesaplarÄ± bile ayrÄ±ldÄ±. Meghan ve Harry iÃ§in ayrÄ± bir hesap aÃ§Ä±ldÄ±.

Her ne kadar Harry artÄ±k ailesiyle birlikte ABD'de yaÅŸÄ±yor olsa da hatta asÄ±l gerilimin iki kardeÅŸ arasÄ±nda baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Ã§oktan ortaya Ã§Ä±ksa da Kate ile Meghan bir tÃ¼rlÃ¼ takipÃ§ilerinin gÃ¶zÃ¼nde rakip olmaktan kurtulamadÄ±.

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