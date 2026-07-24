DÃ¼ÅŸman eltiler sosyal medyada olay Ã§Ä±kardÄ±: Benim Ã§ocuÄŸum senin Ã§ocuÄŸunu geÃ§er!

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Hepsinin de kendine gÃ¶re takipÃ§ileri hatta hayranlarÄ± var. Ãœstelik sadece kendi Ã¼lkelerinde deÄŸil tÃ¼m dÃ¼nyada.
Yine de bu taÃ§lÄ± ailelerin hiÃ§biri, tarihin hiÃ§bir dÃ¶neminde Ä°ngiliz kraliyet ailesi kadar dikkat Ã§ekmeyi baÅŸaramadÄ±.
Belki zaman zaman kendileri de bunca ilgiden daha da Ã¶tesinde magazin malzemesi olmaktan bÄ±kÄ±yor olabilirler. Ama yine de yapacaklarÄ± bir ÅŸey yok gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.
Ä°ngiliz kraliyet ailesi bir kez daha "kimsenin aÄŸzÄ±nÄ±n torba gibi bÃ¼zÃ¼lmediÄŸi" sosyal medyada gÃ¼nÃ¼n konusu oldu.
Bunun nedenine gelirsek.
BabasÄ± William'Ä±n ardÄ±ndan tahtÄ± devralacak olan George'un bu Ã¶zel gÃ¼nÃ¼ iÃ§in Kate ile William da geleneÄŸi bozmadÄ± ve bazÄ± sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± yaptÄ±.Â
Ä°lk paylaÅŸÄ±mda George, Ã¼zerinde siyah bir takÄ±m elbise ve beyaz gÃ¶mleÄŸiyle, elleri cebinde objektife gÃ¼lÃ¼msÃ¼yordu. Galler Ã§ifti, bu fotoÄŸrafla ilk gÃ¶z aÄŸrÄ±larÄ± George'un yeni yaÅŸÄ±nÄ± kutladÄ±.
Bunun ardÄ±ndan da George'un bir sahilde Ã§ekilmiÅŸ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini iÃ§eren bir video yayÄ±nladÄ±. O videoda da Prens'in yeni yaÅŸÄ± iÃ§in gelen iyi dilek mesajlarÄ±na teÅŸekkÃ¼r edildi.
Galler Ã§iftinin bu paylaÅŸÄ±mÄ±ndan bir gÃ¼n sonra ise bu kez William'Ä±n yÄ±llardÄ±r konuÅŸmadÄ±ÄŸÄ± kardeÅŸi Prens Harry'nin karÄ±sÄ± Meghan Markle'dan bir dizi paylaÅŸÄ±m geldi.
Meghan'Ä±n paylaÅŸÄ±mÄ±nda dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ±, Harry'nin annesi Prenses Diana'nÄ±n mezarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Althorp'a yapÄ±lan ziyaret oldu.
Ä°kisinde de yine Ã§ocuklarÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶stermedi. Bir fotoÄŸrafta Archie, Ã§Ä±plak ayakla Althorp arazisinde yÃ¼rÃ¼rken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â
Ä°ÅŸte Meghan Markle'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± bu paylaÅŸÄ±mlarÄ±n zamanlamasÄ± da Ä°ngiliz kraliyet ailesinin iki rakip gelini, Kate Middleton ile Meghan Markle'Ä±n bir kez daha sosyal medyada gÃ¼ndem olmasÄ±na yol aÃ§tÄ±.
BazÄ±larÄ± bu durumu "Meghan'dan bÃ¶yle bir adÄ±m bekliyorduk. Galler ailesi ne zaman Ã¶ne Ã§Ä±ksa Meghan da hemen sosyal medyada hareketleniyor" diyerek gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini belirtti.
Onlara gÃ¶re Ã¶zel hayatÄ±nÄ± gizlemek isteyen biri bu tÃ¼r paylaÅŸÄ±mlar yapmaz. Daha da Ã¶tesinde Ã§ocuklarÄ±nÄ± da yÃ¼zlerini gÃ¶stermese bile milyonlarca takipÃ§isi olan sosyal medya hesabÄ±nda gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermez.
Bu arada elbette Markle'Ä±n bu paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± beÄŸenip "Bu kadar sorun edecek bir ÅŸey yok. Herkesin yaptÄ±ÄŸÄ± gibi aile tatilinden fotoÄŸraflar paylaÅŸmÄ±ÅŸ" yorumunu yapanlar da oldu.
AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Meghan, 2018 yÄ±lÄ±nda Harry ile evlenip Ä°ngiliz kraliyet ailesine girdikten sonra hep Kate ile rakip olarak gÃ¶sterildi.
Ä°ki Ã§iftin ortak kullandÄ±ÄŸÄ± sosyal medya hesabÄ±nda, Kate ile Meghan'Ä±n taraftarlarÄ±, hakaret hatta kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren yorumlar yazmaya baÅŸladÄ±.
Her ne kadar Harry artÄ±k ailesiyle birlikte ABD'de yaÅŸÄ±yor olsa da hatta asÄ±l gerilimin iki kardeÅŸ arasÄ±nda baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Ã§oktan ortaya Ã§Ä±ksa da Kate ile Meghan bir tÃ¼rlÃ¼ takipÃ§ilerinin gÃ¶zÃ¼nde rakip olmaktan kurtulamadÄ±.
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