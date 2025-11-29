Nişan yüzüğünü parmağına taktığı gün kurduğu hayaller uçup gitti.... Alnına kara leke sürdüler!

Haberin Devamı

Bir haftadır basına da yansıyan söylentilere göre Markle, kamera karşısına geçtiği çekimlerde giydiği bazı elbise ve ayakkabıları kimseden izin almadan yanında evine götürüyordu.

Daha düz bir ifadeyle söylersek Meghan Markle, setten eşya "aşırıyordu."

Üstelik aldığı iddia edilenler öyle sıradan parçalar da değil. Her biri binlerce dolar değerinde ve ünlü tasarımcıların imzasını taşıyor.

Prens Harry ile evlendikten sonra aldığı unvanıyla Sussex Düşesi Meghan Markle, bu söylentiler karşısında önce suskun kaldı...

'BU DÜPEDÜZ İFTİRA VE KARALAMA'

Ama sonunda sözcüsü aracılığıyla kendisine yöneltilen bu eleştirilere yanıt verdi.

Meghan Markle ile Prens Harry'nin sözcüsü açıklamadı " Setteki stilistlerin veya ekibin bilgisi ve izni olmadan herhangi bir eşyanın alındığına dair ima, yalnızca kesinlikle yanlış değil, aynı zamanda bir karalama, bir iftira niteliğindedir" dedi...

Sözcü açıklamasında Markle'ın bu parçaları kendine ait bir koleksiyon oluşturmak için evine götürdüğü iddialarına da yanıt verdi:

"Tüm eşyalar, tamamen şeffaf bir şekilde ve sözleşme düzenlemelerine uygun olarak alınmıştır" diyerek söylentilere açıklık getirdi.

Markle aileye katıldığından beri hep söylentilerin merkezinde oldu. Bu durum Prens Harry ile ABD'ye taşındıkları 2020 yılından bu yana ise bambaşka şekillere büründü. İşin ucu sonunda bir haftadır ortada dolaşan söylentilere kadar geldi.





HER ŞEY O YEŞİL ELBİSEYLE BAŞLADI

Aslıda bütün bu söylentilerin nedeni Meghan'ın bir dijital platform için hazırladığı programının tanıtımında giydiği zümrüt yeşili elbise oldu.

Galvan imzalı ve 1700 dolar değerindeki o elbiseyi Markle, ilk olarak 2022 yılında Variety dergisiyle yaptığı röportaj sırasında giymişti.

Elbiseyi Meghan'ın aldığını iddia eden moda dünyasından bir kaynak, Page Six'e "Birinin çekimden bir şeyi beğenip satın almak istemesi alışılmadık bir durum değil. Normalde tasarımcının vazgeçemeyeceği bir şey veya iade edilmesi gereken bir numune varsa indirim teklif edilir" dedi.

Başka bir kaynak ise bu iddiayı yalanlayarak, Meghan Markle'ın elbiseleri almasıyla ilgili olarak muhtemelen "bir yanlış anlaşılma" olduğunu söyledi.

Bu kaynak da "Kraliyet ailesinden biri olarak, tüm görünümlerini arşivlemesi gerekiyordu. Bir şeyler çekildiğinde geri verilemeyeceği biliniyordu" diye konuştu.