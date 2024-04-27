Durumu iyi değil diyorlardı… Charles yanına kraliçesini alıp poz verdi: Bekleyin geri dönüyorum!

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Buckingham Sarayı dün hükümdar hakkında bir sağlık güncellemesi yayınlayarak, şubat ayında teşhisi konulan kanser tedavisi sırasında büyük ölçüde perde arkasında kalan Charles’ın yakında kamu kraliyet görevlerine geri döneceğini açıkladı. Kansere yakalanan Kral Charles'ın durumunun söylenenden kötü olduğu, sarayın da acil şekilde önceden hazırlanan cenaze planlarını güncellemeye aldığı söyleniyordu

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Bu kritik duyuruya 75 yaşındaki Kral ve 76 yaşındaki Kraliçe'nin 6 Mayıs'taki taç giyme törenlerinden bu yana geçen bir yılı simgeleyen yeni bir resmi kraliyet portresi eşlik etti.

Fotoğraf, portre fotoğrafçısı Millie Pilkington tarafından kraliyet çiftinin 19. evlilik yıldönümlerinin ertesi günü olan 10 Nisan'da Buckingham Sarayı'nın bahçesinde çekildi.

Buckingham Sarayı bu söylentilerin önüne geçmek için resmi bir açıklama yayınladı... Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın resmi bir portresi de bu açıklamayla birlikte yayınlandı

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Hayatının iki önemli dönemeci olan evlilik ve taç giyme yıldönümleri için çekilen bu fotoğrafta Charles ve Camilla’nın oldukça keyifli şekilde gülümseyerek ve adeta “buradayız, iyiyiz, bir yere gitmiyoruz” mesajı verdiği yorumları yapıldı.

SARAY ŞUBATTAN BERİ AÇIKLAMA YAPMAMIŞTI

Saray tarafından yapılan son açıklama 5 Şubat tarihliydi. Bu bilgilendirme mesajında Kral Charles’ın ocak ayında iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle gördüğü tedavinin ardından kanser olduğunun ortaya çıktığı duyurulmuştu.

İngiltere hükümdarının geçtiği zorlu süreçte yapılan bu ikinci açıklama aylar sonra geldi.

Açıklamanın zamanlaması ise manidar… Dün basına yansıyan haberlerde kralı durumunun bilinenden kötü olduğu, kanser tedavisinin devam etmesine rağmen sağlığının bozulduğu ortaya atılmıştı.

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DURUMU KÖTÜ DENİYORDU… HEMEN YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Hatta durumun ciddileşmesi üzerine Buckingham Sarayı’nın Charles’ın hazırda bekleyen cenaze planlarını ele aldığı ve güncellemeler yapıldığı bile söylenmişti.

Hemen ertesi gün hamle yapan saray Kral Charles’ın kanser tedavisinin tamamlanıp tamamlanmadığından önümüzdeki süreçte onu bekleyen takvime kadar her şeye açıklık getirdi.

Tam bir işkolik olduğu bilinen kralın kanser tedavisi yüzünden kraliyet görevlerini aksatmak zorunda kaldığı için çok üzüldüğü söyleniyordu

Buckingham Sarayı, Kral'ın tedavisinin devam ettiğini söyledi ve doktorlarının olumlu görüşlerini paylaştı. Açıklamada “Majestelerinin tedavi programı devam edecek, ancak doktorlar şu ana kadar kaydedilen ilerlemeden yeterince memnunlar ki Kral artık halka dönük bir dizi göreve devam edebilir” ifadeleri kullanıldı.

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TEDAVİ DEVAM EDİYOR: DURUM OLUMLU

Ancak kralın tedavisinin ne zaman tamamlanabileceği açıklanmadı. Kraliyet sözcüsü “Bunu söylemek için henüz çok erken, ancak Majestelerinin sağlık ekibi şu ana kadar kaydedilen ilerlemeden dolayı çok cesaretli ve Kral'ın iyileşmeye devam edeceği konusunda olumlular” dedi.

Kralın kamu görevlerine tekrar geri döneceği açıklanırken Charles’ın bu durumdan dolayı mutlu olduğu ve sağlık ekibine devam eden yardımları ve uzmanlıkları için çok minnettar olduğu da belirtildi.

Saray tarafından açıklanan yeni programa göre Kral Charles ve Kraliçe Camilla 30 Nisan'da bir kanser tedavi merkezini ziyaret edecek ve burada tıp uzmanları ve hastalarla bir araya gelecekler.

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Bu ziyaret, 5 Şubat'ta kanser teşhisinin açıklanmasından bu yana Charles’ın halka açık ilk resmi etkinliği olması bakımından önem taşıyor. Charles'ın 30 Nisan'dan itibaren kraliyet görevlerine döneceği açıklandı

KRALİYET GÖREVLERİNE GERİ DÖNECEK

Ancak kral o tarihten bu yana geçen aylarda perde arkasında çalışmaya ve sarayda konuklarını ağırlamaya devam etti. Ayrıca Paskalya’da kilise ayinine katılıp ona iyi dilekte bulunan halkın karşısına çıktı.

Saray ayrıca Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın, haziran ayında Japonya İmparatoru ve İmparatoriçesini bir devlet ziyareti için ağırlayacaklarını açıkladı. Devlet ziyaretiyle ilgili daha fazla detayın zamanı geldiğinde açıklanması beklenirken, Kral Charles'ın ziyarete katılmasının doktorlarının onayına bağlı olduğu anlaşılıyor. Charles annesi Kraliçe Elizabeth Eylül 2022'de hayatını kaybettikten sonra tahta oturmuş, tacını da 6 Mayıs 2023'te gerçekleşen törenle takmıştı

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YAZ VE SONBAHAR AYLARINDAKİ YOĞUN ETKİNLİKLERİN DURUMU BELİRSİZ

Kral'ın Trooping the Colour (hükümdarın doğum gününün yıllık kutlaması), Royal Ascot ya da Buckingham Sarayı bahçe partileri gibi kraliyet takvimindeki önemli etkinliklere katılımı henüz teyit edilmedi.

Resmi açıklamada “Majestelerinin bu yaz ve sonbahar etkinliklerine nasıl katılabileceklerine dair planlamalar devam etmektedir, ancak bu aşamada hiçbir şey teyit veya garanti edilemez. Gelecekle ilgili tüm planlar, Majestelerinin iyileşme sürecine yönelik riskleri en aza indirmek için gerekli uyarlamaların yapılmasıyla birlikte, doktorların tavsiyelerine tabidir” denildi.