Durul Bazan ile kendisinden 22 yaş küçük Gülsüm Ali İlhan birlikte görüntülendi! Durul Bazan kimdir, kaç yaşınd

Maskeli Beşler film serisi ile tanınan ve birçok başarılı dizi-filmde yer alan Durul Bazan ile Gönül Dağı dizisinin başrollerinden biri olan 26 yaşındaki güzel oyuncu Gülsüm Ali İlhan’ın birlikte görüntülenmesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Aradaki yaş farkıyla birlikte Durul Bazan’ın yaşı da merak edilirken, sürpriz aşkın fotoğrafları sosyal medyada olay oldu. Peki Durul Bazan kimdir, kaç yaşında? İşte Durul Bazan ve Gülsüm Ali İlhan’ın birlikte olduğu söylentilerine yol açan o fotoğraflar…

DURUL BAZAN İLE GÜLSÜM ALİ İLHAN AŞK MI YAŞIYOR?

tv100'de yer alan habere göre; aralarında 22 yaş fark olan Durul Bazan ile Gülsüm İlhan'ın geçtiğimiz yaz beraber çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Oyuncu çiftin, birlikte bir dondurmacıdan alışveriş yaparken çekilen görüntüleri magazin gündeminde yerini aldı. Durul Bazan kasada ödemeyi yaparken, Gülsüm Ali İlhan ise ileride sevgilisini beklerken objektiflere takıldı.

YAVRU ASLAN AŞKI ELE VERDİ!

Snob Magazin'in haberine göre; Durul Bazan, geçtiğimiz haftalarda Gülsim Ali İlhan'ın başrolünde yer aldığı 'Gönül Dağı' dizisinin Eskişehir'deki setine gitti. İddialara göre; ünlü oyuncular, Eskişehir'de yavru aslanı elleriyle besledi. İkilinin aynı yerde çektirdiği yavru aslanlı fotoğraflar aşk iddiasını kuvvetlendirdi. Aşk yaşadıkları konuşulan oyuncu çiftten herhangi bir açıklama gelmedi.

DURUL BAZAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

48 yaşında olan ve 20 Eylül 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiş olan Durul Bazan, 2000 senesinde Çarli İş Başında isimli dizide Tarkan rolünü canlandırarak televizyona ilk adımını atmıştır. 2001 senesinde Aşkım Aşkım isimli dizide Necati karakterini canlandırarak daha da tanınmıştır.

Birçok projede yer alan Bazan, 2006 senesinde Türk yapımı Maskeli Beşler: Irak filminde Davi, Emret Komutanım: Şah Mat filminde Yusuf rolüyle izleyici ile ününe ün eklemiş, 2007 senesinde Son Ders: Aşk ve Üniversite filminde Cem rolünü oynamıştır. Bunun haricinde pek kaç sinema filminde daha rol alan oyuncu 2011 senesinde TRT1’de yayınlanan Avrupa Avrupa isimli dizide Tekin karakterini oynamıştır. Başarılı oyuncu 2014 yazında ise Fox TV'de başlayan Kocamın Ailesi'dizisinde Cüneyt karakterini canlandırmıştır.

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