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Haber Giriş: 10.02.2021 - 10:25 | Son Güncelleme:

‘Duru Olmak’ belgeselinde geri sayım

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‘Duru Olmak’ belgeselinde geri sayım
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NÜKHET Duru’nun son albümünün hikâyeleştirildiği “Duru Olmak” belgeseli, 19 Şubat’ta dijital platformda yayına girecek.

Duru’nun, çağdaş müziğin önde gelen isimleriyle yaptığı düetlerden oluşan son albümü “Hikayesi Var”ın üretim sürecine odaklanan belgesel, albümün iki yıla yayılan yaratım sürecini anlatıyor. Belgeselde ayrıca Türkiye’nin ikonlarından Duru’nun hayatının dönüm noktalarına, sanata yaklaşımına ve yaşama dair tutkularına yer veriliyor. “Duru Olmak”ın yönetmenliğini Mu Tunç, yapımcılığını ise Evren Ercan üstleniyor.

‘Duru Olmak’ belgeselinde geri sayım

66 yaşındaki Nükhet Duru’nun son albümünün hikâyeleştiği müzik belgeseli ‘Duru Olmak’,19 Şubat’ta izleyicisiyle buluşacak.

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