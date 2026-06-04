Dünyanın gözleri önünde ihanete uğramıştı… ‘Hayat çok acımasız’ dedi ama yıkılmayıp ayakta kalan yine o oldu!

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2010 FIFA Dünya Kupası'nın resmi şarkısı olan "Waka Waka (This Time for Africa)" Shakira’yı dev bir yıldız haline getirmişti. Ünlü şarkıcı 16 yıl sonra, yine başladığı yere dönüyor…

Shakira’nın Burna Boy ile birlikte seslendirdiği "Dai Dai" şarkısı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın resmi şarkısı olarak duyuruldu. Üstelik Shakira, 19 Temmuz 2026'da MetLife Stadyumu'nda gerçekleşecek turnuvanın ilk "Final Devre Arası Şovu"nda (Halftime Show) Madonna ve BTS ile birlikte sahne alacak. Bu, Dünya Kupası organizasyonunda bir ilk olacak…

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30 yılı aşkın şarkıcılık kariyerinde yine zirveye oynayan Shakira bir yanda bu büyük organizasyona hazırlanırken bir yandan da son birkaç yıldır yaşadığı zorlu süreçle ilgili olarak içini döküyor.

People dergisine kapak olan ve oldukça samimi bir de röportaj veren ünlü şarkıcı iki çocuğunun babası, eski futbol yıldızı Gerard Pique'nin kendisini aldatıp terk etmesiyle ilgili konuştu.

Shakira, eski sevgilisi Gerard Pique'nin genç bir güzelle yaşadığı ilişkiden sonra ayrılmalarını ve kalp kırıklığını anlatırken “Hayat çok acımasız” dedi.

"Hayatın bana gösterdiğinden daha kırılgan veya daha zayıf olduğumu her zaman düşünmüştüm. Kendimi güçsüz hissediyordum" diyen Shakira 2022'de sona eren ilişkisinin ardından yazdığı ihanet şarkısıyla bir yıl sonra listelerde bir numara yükselip uzun süredir görmediği bir başarı yakalamıştı.

Emekli futbolcunun sadakatsizliğini ayrıntılarıyla anlatan şarkı, Grammy ödüllü sanatçının on yıldan fazla bir süre sonra Billboard Hot 100 listesinde ilk 10'a giren tek şarkısı oldu.

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Yaşadığı büyük acıdan sonra şarkı yazıp hem intikam alan hem de cebini dolduran ünlü şarkıcı "Bu tamamen bir arınmaydı. Gerçekten yaşadıklarımı yazmaya ve hiçbir sansüre maruz kalmamaya ihtiyacım vardı" diyor.

Shakira şarkı yazmanın "psikiyatriste gitmek gibi ama daha ucuz" olduğunu söyledi.

Gerard Pique ile ilişkisinden 13 yaşında Milan ve 11 yaşında Sasha adında iki oğlu olan Shakira, tüm bu üzüntüleri iki evladının ve dostlarının desteğiyle atlattı.

Kalp kırıklığı yaşadığı dönemde, "Hayat zor ama yaşamaya değer çünkü arkadaşlar her zaman yanınızda” diyen Shakira hayattan aldığı dersler için de minnettar olduğunu söylüyor.

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"Dünyanız yıkıldığında, kalkıp faturaları ödemeniz, kahvaltı hazırlamanız ve çocuklarınızı okula götürmeniz gerekiyor. Hayat devam etmeli. Anne olduğum an, hayata farklı bir bakış açısıyla bakmaya başladım ve çocuklarım sadece başıma gelen en güzel şey değil, aynı zamanda onlardan her gün çok şey öğreniyorum." diyen ünlü şarkıcı ayrılık acısı yaşadıktan sonra oğulları için ayakta kaldığını anlattı.

Üçlü o zamandan beri İspanya'dan Miami'ye taşındı.

Kolombiyalı yıldız, futbolcu aşkıyla ilk kez 2010 FIFA Dünya Kupası'nın resmi şarkısı olan "Waka Waka (This Time for Africa)" adlı şarkısının müzik videosunun setinde tanışmıştı. 2022’de 11 yıllık ilişkileri bittikten sonra Shakira iki oğlunu da yanına alıp İspanya’dan Miami’ye taşındı.

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Shakira ve Pique 2022’de ortak bir açıklama yapıp "Ayrıldığımızı üzülerek teyit ediyoruz. En büyük önceliğimiz olan çocuklarımızın iyiliği için, lütfen mahremiyetimize saygı göstermenizi rica ediyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." diyerek yollarını ayırdı.

Bu ayrılığa sebep olan ise Gerard Pique’nin ünlü şarkıcıyı şirketinde çalışan Clara Chia Marti adındaki 20’li yaşlarda bir güzelle aldatmasıydı. Shakira konser vermek için ülke dışına çıktığında kendi evinde bile aldatıldığını öğrenip yıkılmıştı.

Gerard Pique’nin uğruna Shakira’yı aldatıp terk ettiği Clara Chia Marti’yle ilişkisi aldıkları tepki yüzünden saklı gizli devam ediyor. Shakira ise şimdilik işi ve çocuklarıyla ilgilendiğini söylüyor ve yeni bir aşk ihtimali için “Neden olmasın, belki çocuklarım büyüyünce” diyor…