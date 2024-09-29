Dünyanın en zengin ikinci adamıyla evlenmeye hazırlanıyor… Mütevazı geçmişini ise unutmadı: İşte ben bu evde büyüdüm

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Yani kişisel serveti 211 milyar dolar olan Bezos artık dünyanın en zengin ikinci kişisi.

Ancak Jeff Bezos uzun süredir iş dünyasındaki başarısından ziyade evlilik hazırlığı içinde olduğu nişanlısı Lauren Sanchez'le olan ilişkisiyle gündeme geliyor.

2019’da başlayan ve çok konuşulan ilişkilerini geçen sene bir adım daha ilerletip nişanlanan ünlü çift o gün bu gündür dünyanın en güzel sahillerinde yatlarıyla tatile çıkıyor ya da özel davetlerde, galalarda süslenip püslenip boy gösteriyorlar.





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SON 5 YILDA ÜNÜNE ÜN, SERVETİNE SERVET KATTI

Zamanı belli olmasa da dünyanın en zengin ikinci insanıyla evlenmeye hazırlanan Lauren Sanchez şimdilerde Bezos’la olan ilişkisi sayesinde kazandığı ünün ve içinde yaşadığı lüksün keyfini sürse de aslında ekranlara ve şöhrete uzak bir isim değil…

Eski bir haberci olan Sanchez, yıllarca sunduğu haber bültenleriyle ekranların tanınmış bir yüzü olmuş, mesleğinde de hafife alınmayacak başarılar kazanmıştı. Nişanlısınınkiyle kıyaslanamayacak olsa da kendisi de yıllarca çalışıp yüklüce kazanç sahibi de olmuştu ünlü sunucu.





AŞK PİYANGOSUNDA EN BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANDI… AMA GELDİĞİ YERİ HİÇ UNUTMADI

Deyim yerindeyse aşk piyangosunda en büyük ikramiyeyi tutturan Lauren Sanchez, geldiği yeri ve mütevazı geçmişini unutmayan isimlerden biri… New Mexico eyaletinin Albuquerque şehrinde büyüyen Sanchez geçtiğimiz günlerde büyüdüğü kasabaya gitti ve eski hayatının geçtiği yerleri takipçileriyle paylaştı.

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“Geçmişe tatlı bir yolculuk” notuyla paylaştığı fotoğraflarla yaşadığı kasabadan bir dizi fotoğrafı Instagram’a koyan Lauren Sanchez, babasıyla birlikte büyüdüğü evin önünde çektirdiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.





GEÇMİŞE YOLCULUK… “EVE DÖNMEKTEN GÜZEL BİR ŞEY YOK”

54 yaşındaki ünlü isim fotoğrafın altına “Eve dönmekten daha güzel bir şey yok” notunu düşerken büyüdüğü kasayı gezdi, gidip eski günlerindeki gibi gidip hamburger yedi ve yeni piyasaya çıkan çocuk kitabını kasaba okulunda öğrencilere bizzat kendisi okudu.

Okuldaki eski öğretmenlerinden biri de onu dinlemeye gelmiş hatta Lauren Sanchez’e okul yıllığını da getirmişti. Sanchez, sosyal medya hesabından yıllıktaki eski fotoğrafı da dahil memleketinde yaptığı her şeyi paylaşmayı ihmal etmedi.

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NİŞAN YÜZÜĞÜ BİLE BİR SERVET DEĞERİNDE

Jeff Bezos'un evlenme teklif ederken parmağına 2,5 milyon dolarlık, 20 karatlık devasa bir nişan yüzüğü taktığı Lauren Sanchez ünlü iş insanıyla 2019’dan beri birlikte. Şimdilerde pek konuşulmuyor olsa da bu aşk ilk ortaya çıktığında epey gümbürtü kopardı desek yalan olmaz…

Sanchez ve Bezos Mayıs 2023'te nişanlandı ancak ilişkileri 2019’da başladı. Üstelik o günlerde Sanchez de ve Bezos da başkalarıyla evliydi…





ONA AŞIK OLUNCA TARİHİN EN PAHALI BOŞANMASINA İMZA ATMIŞTI

Jeff Bezos bu ilişkinin daha bir dedikodu olduğu günlerde ilk eşi ve Amazon şirketini de birlikte kurduğu 25 yıllık eşi ve dört çocuğunun annesi MacKenzie Scott’tan boşanmak üzereydi.

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Hatta çift boşanırken MacKenzie Scott’ın Bezos’tan aldığı 35,6 milyar dolarlık tazminat ve Amazon şirketinin yüzde 25 hissesiyle bir anda dünyanın en zengin kadını haline gelmişti.

Çiftin boşanma davası 2109’un ocak ayında duyulmuş ve nisan ayında sonlanmıştı. Bezos’un sunucu Lauren Sanchez ile bir ilişkisi olduğu hatta ikilinin aylardır gizlice görüştüğü çoktan ortaya çıkmıştı.

ONUN EVLİLİĞİ DE YASAK AŞKIYLA BİRLİKTE BİTMİŞTİ

54 yaşındaki Sanchez ise eski Amerikan futbolcusu oyuncusu, ünlü sporcu Tony Gonzalez'den 2001’de Nikko adını verdiği bir erkek çocuk sahibi olmuştu. Lauren Sanchez daha sonra 2005’te Hollywood’un ünlü menajeri ve Endeavor yetenek ajansının kurucu ortağı Patrick Whitesell ile evlendi.

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Sanchez’in Jeff Bezos’la yaşadığı yasak aşkın ortaya çıkmasıyla 2019’da boşanan eski çiftin bu evlilikten 18 yaşında Evan adında bir oğulları ve 16 yaşında Ella adında bir kızları var.