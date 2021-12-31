Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesinde 2 Türk

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Amerika merkezli dünyaca ünlü internet sitesi TC Candler’ bu yıl da “Dünyanın en yakışıklı ve en güzel 100 ünlü yüzünü” belirledi. 1990 yılından bugüne her yıl yapılan TC Candler listesinde bu sene dünya sıralamasına 2 Türk erkek girdi.

İlk 100 arasında son dönemde yıldızı parlayan Can Yaman 28’inci, oyuncu Barış Murat Yağcı ise 31’inci oldu. Adaylarda Çağatay Ulusoy ve Akın Özünözü de yer alıyordu.

Bağımsız eleştirmenler tarafından hazırlandı

Bağımsız eleştirmenlerin hazırladığı TC Candler listesinde, halk tarafından sunulan milyonlarca öneri dinleniyor ve araştırma yapılıyor.

Dünya çapındaki güzellik idealinin bir listesi hazırlanıyor. Estetik mükemmellik ise kriterlerden sadece biri. Zarafet, özgünlük, cüret, tutku, sınıf, duruş, neşe, vaat, umut gibi detaylar da dikkate alınıyor. 2021 yılında yaklaşık 250 bin ünlüden sadece 100’ü TC Candler listesine seçildi.

Yıllık listede 45’ten fazla ülke temsil edildi. Hayranları tarafından aday gösterilen ünlülerden 800’ü ise TC Candler’ın sosyal medya hesabında yayınlandı.

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