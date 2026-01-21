DÃ¼nyanÄ±n en Ã¼nlÃ¼ dÃ¼nÃ¼rleri: Milyon ne kelime, milyarlarÄ± var: Sanki sadece karÄ±sÄ±yla deÄŸil onun bÃ¼tÃ¼n ailesiyle yuva kurdu

Haberin DevamÄ±

Yine de dÃ¼nyanÄ±n neresinde yaÅŸarsanÄ±z yaÅŸayÄ±n, kim olursanÄ±z olun, hatta isterseniz Ã§ok Ã¼nlÃ¼ ve varlÄ±klÄ± olun kimi zaman bu ifadenin canlÄ± Ã¶rnekleri gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serilir.

DÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Victoria ve David Beckham'Ä±n bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Brooklyn'in baÅŸÄ±na gelen de bÃ¶yle bir durum gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

ZENGÄ°N AÄ°LEDE DOÄžDU DAHA ZENGÄ°N AÄ°LEYE DAMAT OLDU

2022 yÄ±lÄ±nda sadece ABD'nin deÄŸil dÃ¼nyanÄ±n en zengin iÅŸ insanlarÄ±ndan biri olan Nelson Peltz'in kÄ±zÄ± Nicola ile evlendikten sonra kendi ailesinden uzaklaÅŸÄ±p Peltz ailesine yakÄ±n durmaya baÅŸladÄ± Brooklyn.

Hatta bazÄ± yorumlara gÃ¶re zengin bir ailede doÄŸan Brooklyn, daha zengin bir aileye damat oldu ve onlara yakÄ±nlaÅŸma gereÄŸi duydu. Onlar da kÄ±zlarÄ±nÄ± mutlu eden bu genÃ§ adamÄ± baÄŸÄ±rlarÄ±na bastÄ±lar.

Son dÃ¶rt yÄ±ldÄ±r ailesiyle bir dargÄ±n bir barÄ±ÅŸÄ±k iliÅŸki sÃ¼rdÃ¼ren Brooklyn sonunda yaptÄ±ÄŸÄ± bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla onlarla bÃ¼tÃ¼n baÄŸlarÄ±nÄ± kopardÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyana duymayana ilan etti.

Bu da zaten 1990'lardan beri gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±nda yer alan Victoria ile David Beckham'Ä± bu kez bir aile kavgasÄ±nÄ±n kahramanlarÄ± olarak manÅŸetlere taÅŸÄ±dÄ±.





SOSYAL MEDYADAN AÄ°LESÄ°NE KAFA TUTTU

Konuyu takip edenler, 26 yaÅŸÄ±ndaki Brooklyn Beckham'Ä±n ailesine kafa tuttuÄŸu sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± Ã§ok iyi biliyor zaten. "Ailemle barÄ±ÅŸmak istemiyorum" dediÄŸi o paylaÅŸÄ±mda Brooklyn, annesi Victoria ile babasÄ± David'e sÃ¶ylemediÄŸini bÄ±rakmadÄ± kelimenin tam anlamÄ±yla...

AslÄ±nda bunun Ã¶ncesinde yani 2022'deki dÃ¼ÄŸÃ¼nden hemen sonra Brooklyn tarafÄ±nÄ± seÃ§miÅŸti. Kendi ailesinden uzaklaÅŸÄ±rken 31 yaÅŸÄ±ndaki karÄ±sÄ± Nicola Peltz'in ailesiyle yakÄ±nlaÅŸtÄ±. Onun kardeÅŸlerini kardeÅŸi bildi, babasÄ± Nelson ile annesi Claudia'ya da yeni anne ve baba kabul etti.

Daha da Ã¶tesinde Brooklyn'in kendi ailesine bunca kafa tutmasÄ± iÃ§in onu karÄ±sÄ± Nicola baÅŸta olmak Ã¼zere Peltz ailesinin yÃ¶nlendirdiÄŸini sÃ¶yleyenler bile oldu.

Peki ama kim bu Nicola'nÄ±n annesi Claudia ile babasÄ± Nelson Peltz?





BECKHAM AÄ°LESÄ°NÄ°N SERVETÄ° ONUN YANINDA SÃ–NÃœK KALDI

Bir kere baÅŸtan sÃ¶yleyelim ki, Nelson Peltz, 1.6 milyar dolarlÄ±k servetiyle dÃ¼nyanÄ±n en zengin iÅŸ insanlarÄ±ndan biri. Ondan epeyce genÃ§ olan karÄ±sÄ± Claudia ise daha mÃ¼tevazÄ± bir geÃ§miÅŸten gelmesine raÄŸmen eski bir model.

83 yaÅŸÄ±ndaki Nelson ile 70 yaÅŸÄ±ndaki Claudia Heffner, 1985 yÄ±lÄ±ndan bu yana evliler... Ä°lk bakÄ±ÅŸta aralarÄ±nda 13 deÄŸil de daha fazla yaÅŸ farkÄ± varmÄ±ÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nse de bu durum tamamen Claudia'nÄ±n yaÅŸÄ±nÄ± hiÃ§ gÃ¶stermemesinden kaynaklanÄ±yor.

Nelson ile Claudia'nÄ±n toplamda sekiz tane Ã§ocuklarÄ± var. Yani Brooklyn Beckham, kendi ailesinden daha kalabalÄ±k bir aileye damat oldu.

Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir not... Nelson Peltz'in eski karÄ±sÄ± Cynthia'dan da iki tane Ã§ocuÄŸu var.

Bir baÅŸka deyiÅŸle Nelson, 10 Ã§ocuk babasÄ±.





ÃœNÄ°VERSÄ°TEYÄ° YARIDA BIRAKIP Ä°Åž HAYATINA ATILDI

BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya Beckham adÄ±nÄ±n artÄ±k bir marka olduÄŸunu ve Victoria ile David'in Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir serveti olduÄŸunu biliyor.

Ama onlarÄ±n maddi varlÄ±ÄŸÄ± Peltz ailesiyle kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda kelimenin tam anlamÄ±yla devede kulak kalÄ±yor.

Beckham Ã§iftinin ortak serveti 500 milyon dolarÄ±n Ã¼zerinde. Nelson'Ä±n serveti ise milyarlarca dolar.

Nelson Peltz zaten maddi zorluk Ã§ekmeyen bir aileden geliyordu. Ama kardeÅŸiyle birlikte onun da Ã¼zerine ekledi ve bÃ¼yÃ¼k bir servet sahibi oldu.

Ãœniversiteyi yarÄ±da bÄ±rakan Nelson Ã¶nce kayak eÄŸitmenliÄŸi yaptÄ±. ArdÄ±ndan da bÃ¼yÃ¼kbabasÄ±nÄ±n toptan gÄ±da daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketinde Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±.

Nelson, kardeÅŸi Robert ile birlikte aileye ait gÄ±da daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketini kÄ±sa sÃ¼rede yeni bir Ã§ehreye bÃ¼rÃ¼ndÃ¼rÃ¼p 150 milyon dolarlÄ±k satÄ±ÅŸ yapan halka aÃ§Ä±k bir ÅŸirket haline getirdi.

AÄ°LENÄ°N PARASINA PARA KATTILAR

SonrasÄ±nda otomat ve kablo ÅŸirketi Triangle Industries Inc'e ortak oldu iki kardeÅŸ. Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir not. SÃ¶z konusu ÅŸirket, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k ambalaj ÅŸirketlerinden biri olarak biliniyor. Peltz kardeÅŸler 1988'de ÅŸirketteki hisselerini sattÄ±.

1997 yÄ±lÄ±nda Nelson'Ä±n yatÄ±rÄ±m ÅŸirketi Triarc Companies, Inc., Snapple'Ä± Quaker Oats'tan satÄ±n aldÄ±. ÃœÃ§ yÄ±l sonra, iÃ§ecek markasÄ± yaklaÅŸÄ±k 1,45 milyar dolara Cadbury Schweppes'e satÄ±ldÄ±.

Bu arada Peltz, 2026 yÄ±lÄ± itibariyle 7.15 milyar dolarlÄ±k varlÄ±ÄŸa sahip olan alternatif yatÄ±rÄ±m yÃ¶netimi fonunun da ortaklarÄ±ndan biri.

SonuÃ§ olarak bÃ¼tÃ¼n bu adÄ±mlarÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olarak Nelson Peltz, 2 milyar dolara yakÄ±n bir servete sahip oldu.





ESKÄ° BÄ°R MODEL... YAÅžINI HÄ°Ã‡ GÃ–STERMÄ°YOR

Beckham ailesinin gelini Nicola'nÄ±n annesi Claudia ise kocasÄ±na oranla daha mÃ¼tevazÄ± bir ailede dÃ¼nyaya geldi. 1970'lerin sonlarÄ±nda ise model olarak kariyer yapmaya baÅŸladÄ±. ÃœnlÃ¼ derilere kapak pozlarÄ± verdi. Yine birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ firmanÄ±n tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ oldu.

Ama bÃ¼tÃ¼n bunlar Nelson Peltz ile evleninceye kadar sÃ¼rdÃ¼. Onunla evlendikten sonra kendini tamamen evine ve ailesine verdi.

Nicola ile Brooklyn, 2022 yÄ±lÄ±nda Nelson ailesinin Florida'daki malikanesinde evlendi. Ondan sonra da sorunlar baÅŸladÄ± zaten.

Brooklyn kendi ailesinde uzaklaÅŸtÄ±kÃ§a Claudia ve Nelson onu kendi kanatlarÄ± altÄ±na aldÄ±lar. Beckham kendi anne ve babasÄ±nÄ±n Ã¶nemli gÃ¼nlerinde kÄ±lÄ±nÄ± bile kÄ±pÄ±rdatmazken Peltz ailesi iÃ§in resmen seferber oldu her seferinde.

Ãœstelik Brooklyn bunu kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda yapmakla yetinmeyip bir de sosyal medya hesaplarÄ±ndan ilan etti.

SonuÃ§ olarak Brooklyn, sanki sadece Nicola ile deÄŸil onun ailesiyle de hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirmiÅŸ gibi oldu.





DÃ¶rt yÄ±ldÄ±r kamuoyuna yansÄ±dÄ±ÄŸÄ± kadarÄ±yla Brooklyn, evlendikten sonra kendi ailesine yÃ¼z Ã§evirip Nicola'nÄ±n ailesiyle yakÄ±nlaÅŸtÄ±. Onlar da damatlarÄ±na kol kanat gerdiler.

