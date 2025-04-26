Dünyanın en korkunç taciz çetesinin kurbanı olmuştu... Bunca ağır acıya yüreği dayanmadı... 41 yaşında hayata veda etti

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Genç kadınları, ünlü ve nüfuzlu kişilerle tanıştırıp buluşturmakla suçlanan milyarder pedofili Jeffrey Epstein'ı ve İngiliz kraliyet ailesinin gözden düşen üyesi Prens Andrew'uy kendisini taciz etmekle suçlayan Virginia Giuffre, canına kıydı.

Daha kısa bir süre önce "Yaşayacak sayılı günlerim kaldı" diyen Giuffre sadece 41 yaşındaydı.

Virginia Giuffre'nin ailesi trajik olayın ardından bir açıklama yayınladı.

ACI HABERİ AİLESİ DUYURDU

Giuffre'nin Batı Avustralya'da bulunan çiftliğinde hayata veda ettiği belirtilen açıklamada " Virginia cinsel taciz ve seks ticaretiyle mücadele eden amansız bir savaşçıydı" denildi.

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Giuffre'nin kendisi gibi Epstein'in tacizine kurban giden birçok kişiyi ayağa kaldırıp yaşadıklarını anlatmasını sağladığı da belirtilen açıklamada "Hayatında yaşadığı birçok zorluğa rağmen o pırıl pırıl parlardı. Anlatılamayacak ölçüde özlenecek" satırları da yer aldı.

Çocukları Christian, Noah ve Emily'nin Virginia Giuffre'nin hayatının ışığı olduğu belirtilen açıklamada "Virginia, yeni doğan kızını kucağına aldığında, pek çok kişiye karşı mücadele etmesi gerektiğini fark etti" denildi.

'ONUN MELEKLERLE BİRLİKTE OLDUĞUNU BİLİYORUZ'

Aile, Virgina'nın bu kadar genç yaşta hayatını kaybetmesinin yarattığı üzüntüyü anlatacak kelİme bulamadıklarını belirtti.

"O bir kahramandı ve hep inanılmaz cesaretli, sevgi dolu ruhuyla hatırlanacak" denildi.

Virginia Giuffre'nin, uğradığı tacizin ağırlığını artık taşıyamaz hale geldiği belirtilen açılamada "Onun meleklerle birlikte olduğunu biliyoruz" diye yazdı ailesi.

2021 YILINDA AÇTIĞI DAVA ÇOK KONUŞULDU

Dünya,Virginia Giuffre'nin adını ilk kez Jeffrey Epstein, şu anda cezaevinde bulunan suç orTağı Ghishlaine Maxwell ve İngiliz kraliyet ailesinin en çok sorun yaratan üyesi Prens Andrew hakkında ortaya attığı taciz iddiaları ve buna karşı açtığı davayla duymuştu.

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Giuffre, Epstein ve Maxwell ile seyahat ettiği dönemde Prens Andrew tarafından tacize uğradığını iddia etmişti. Virginia, o sırada henüz 17 yaşındaydı.

Virginia'nın 2021 yılında aleyhine açtığı taciz davası sırasında Andrew kendisine yöneltilen bütün suçlamaları yalanladı.

2022 yılında taraflar arasında açıklanmayan bir miktarda para karşılığında anlaşma sağlandı.

Onun bu iddialarından ve açılan davanın ardından Prens Ardrew tamamen gözden düştü.

'YAŞAYACAK SAYILI GÜNLERİM KALDI' DEMİŞTİ

Geçen ayın son gününde Giuffre, Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımda takipçilerini şoke etti.

O görüntülerde Giuffre, bir hastane yatağında görülüyordu. Daha da üzücü olan çocuklarını son bir kez görmek için yalvarıyordu. O sırada böbrek yetmezliğinden mustarip olduğunu ileri sürdü Giuffre.

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O paylaşımda "Bana hayattaki günlerimin sayılı olduğu söylendi. Şimdi beni üroloji konusunda uzman bir hastaneye nakledecekler" dedi.

Virginia Giuffre paylaşımında aslında "gitmeye hazır olduğunu" ama son bir kez çocuklarını görmek istediğini belirtti.

Sonra da bu paylaşımı sildi.

Bu, olay yaratan paylaşımın arından avukatı Virginia'nın bir otobüs kazasına karıştığını açıkladı. Fakat bu açıklamaya inanan çok fazla insan çıkmadı.