Dünyanın en ince beline sahip olmak için 1 milyon dolar harcadı! Çektiği acı da cabası… ‘Yine olsa yine yaparım!’

Haberin Devamı

Ve bu görüntüye sahip olmak için yıllardır çekmediği eziyet kalmaması bir yana 1 milyon dolara yakın da para harcadığını söylüyor…

Aslen Venezuelalı olan Aleira Avendano, günde 23 saate kadar korse giymenin sancılı bir süreç olduğunu ve 45 cm'lik bel ölçüsünü korumak için sadece duş alırken korseyi çıkardığını açıkladı.

Venezuelalı Aleira Avendano dünyanın en ince beline sahip olmak için 17 yıldır çok sıkı korseler giyiyor ve bir yandan da sürekli estetik operasyonlar geçiriyor

33 yaşındaki Aleira Avendano son 17 yıldır çok sıkı bir korse giyerek belini inceltmiş.

Ancak tek başına korse yeterli olmayınca sayısız estetik operasyonlar da geçirmek zorunda kalmış.

Haberin Devamı

Belini inceltmek için 1 milyon dolardan fazla harcadığını ve yedi meme estetiği, beş burun estetiği, kalça implantı ve yeni dişler de dahil olmak üzere cerrahi işlemlere bir servet harcamış…

Aleira Avendano'nun beli şu an 43 santim... Hedefi ise rekoru elinde bulunduran Cathie Jung'un 38 santimlik ölçüsüne ulaşmak

Aleira'nın hedefi, şu anda 38 cm ile Cathie Jung'un elinde olan dünyanın en ince beline sahip olmak.

Ancak bu sağlıklı olduğu oldukça şüpheli istek için organları korse içinde sıkışıp kalan Aleira Avendano epey zorlandığını itiraf ediyor.

Aleira Avendano durumu için "Bu sadece sıkı çalışmanın sonucu değil, fiziksel olarak acı verici" diyor

Yoga eğitmeni olan Aleira, zorlu sürece rağmen henüz pes etmeye hazır olmadığını söyledi.

Aleira Avendano "Kıyafet satın alırken zorlanıyorum çünkü hiçbir şey olmuyor. Bedenim benzersiz ve doğal olarak geniş kalçalarım var. Yani, kendime özel kıyafetler diktirmem gerekiyor” diyor.

Haberin Devamı

Bu yüzden de çok para harcamak zorunda kalan Aleira Avendano yaptırdığı operasyonlar, sağlığını korumak için girdiği çaba ve sağlıklı beslenme programı yüzünden bu işe bir servet harcamaya devam ediyor.

Aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni olan 33 yaşındaki Aleira Avendano bu uğurda 1 milyon dolar para harcadığını söylüyor

Vücudunu sigortalatmak gibi bir hayali de olan Aleira Avendano artık korsesini duş almak dışında hiç çıkarmıyor ve “Eski vücudumu hiç özlemiyorum” diyor.

“İnsanlar farklı tepkiler veriyor, bazıları beni takip ediyor, bazıları gergin hissediyor, bazıları ise bana hayranlık duyuyor veya vücudumu çılgınca görüyor” diyen yoga eğitmeni kadın erkeklerin vücudunu “egzotik” bulduğunu ve çok beğendiğini de ekliyor.