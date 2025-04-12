Dünyanın en güzel kadınlarıyla evlendi... Sokağa tükürüyor, çok az duş alıyor...'Bir daha kimse sana aşık olmayacak'

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İlk karısı ve üç çocuğunun annesi hem masum bir güzelliğe sahipti hem de yumuşak kalpli ve vefakardı.

İkinci karısı ise yıllara meydan okuyan seksi bir yıldızdı... Öyle ki dünyanın dört bir yanında milyonlarca kadın ona benzemek için can atıyor hala.

Üstelik artık bekar kaldığını öğrenen birçok ünlü erkek de çoktan peşine düşmüş durumda.

BİLDİĞİNİZ PİS BİRİYMİŞ: Haydi, gerçeği konuşalım.. Belki dünyanın en yakışıklı erkeklerinden biri sayılmaz ama kendisi de fizik olarak hiç fena değil. En azından yaşına oranlandığında. Zaten geçmişte evlendiği kadınların yanı sıra sevgilileri de hatırı sayılır güzeldi. Ama bu ünlüyle ilgili çok da hoş olmayan söylentiler dolanıyor son günlerde. Bunlara göre söz konusu ünlü hijyene hiç dikkat etmiyor. Hatta düpedüz söylemek gerekirse pis....

DÜNYANIN EN GÜZEL KADINLARINDAN BİRİYLE EVLİYDİ, YENİ BOŞANDI

Şimdi hangi ünlünün böylesine insanın içini bulandıran söylentilerle gündeme geldiğine bir bakalım...

Bir süre önce Jennifer Lopez ile evliliğini bitiren Ben Affleck bu ünlü.

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Aslına bakılırsa Lopez ile evliyken de onun kişisel temizliğine dikkat etmediği, saçı sakalı bir arada dolaştığı hatta ısrarla tütün ürünü kullandığı ve bunun da Lopez'i rahatsız ettiği gündeme gelmişti.

Ama olaylar bununla sınırlı değil.

Söylenenlere göre Affleck'in bu dikkatsiz, hem kendisine yakışmayan hem de çevreye zarar veren kötü alışkanlıkları bir başkasını daha çileden çıkarıyor.

O da üç çocuğunun annesi, Lopez'den önce evlenip boşandığı ilk eski karısı Jennifer Garner.

Üstelik Ben Affleck, Los Angeles'ta sokakta yürürken yere tükürdü ve tam o sırada da paparazzi objektiflerine yakalandı.

Söylenenlere bakılırsa da Garner, Affleck'in bu yaptığının, evliliklerinden dünyaya gelen üç çocuğa kötü örnek olacağını düşünüp eski kocasına çok kızdı.

Radar adlı internet sitesine konuşan bir kaynağın anlattığına göre Jennifer Garner, çocuklarının babaları Ben Affleck'i kamuya açık bir alanda yere tükürürken görmesini istemiyor.

Bunun sağlıksız ve üstelik de kaba bir davranış olduğunun farkında.

Ama kaynaklara bakılırsa Jennifer Garner'ı kızdıran sadece bu değil.

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KİŞİSEL BAKIMINA DA DİKKAT ETMEDİĞİ SÖYLENİYOR

Çünkü Ben Affleck hakkında duyanların içini kaldıran başka ayrıntılar da anlatılıyor.

Bunlara göre ünlü yıldız, fiziğini korumak için düzenli olarak spor yapıyor ama sonrasında duş almadan çekime gitmekte hiçbir sakınca görmüyor.

Ayrıca yaşadığı yeri de dağınık bırakıyor Ben Affleck.

Kaynaklar bu konuda "Jennifer Garner, Ben Affleck'in bu yaşına gelmesine rağmen hala büyümemiş olduğunu düşünüyor. Onun bu tavırlarının çocukça olduğu görüşünde" sözleriyle anlatıyor durumu.

DAĞINIKLIĞI LOPEZ'İ DE BIKTIRMIŞTI

Ayrıca Affleck, kendisini yıllardır uyaran herkese söz vermiş olmasına rağmen bir türlü tütün ürünü kullanmayı da bırakmıyor.

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Bu alışkanlığı nedeniyle hem etrafını kirletiyor hem de üstü başı kötü kokuyor Affleck'in.

Diğer yandan ilk eski karısı Jennifer Garner'ın JenniferLopez ile boşanma sürecinde Affleck için yaptıkları da unutulacak gibi değil. Bu zorlu sürecin her anında eski eşinin yanında oldu Garner.

Hatta sevgilsi John Miller'ı kızdırmayı bile göze aldı

Ama Affleck'e yakın kaynaklara göre yıldız, bu şekilde davranmayı sürdürdükçe hayatındaki kadınlar da ondan uzaklaşacak hatta yanında duracak, kendisini sevip bağlanacak kimseyi bulamaz hale gelecek.