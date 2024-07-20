Sonunda ünlü çapkının kalbini fethetti.... Gelin oldum ben!

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Bu evlilikle ilgili en çarpıcı detay ise evlendiği genç kadının, eski sevgililerinden birine kardeşi kadar benzemesi.

DAMAT 37, GELİN 21 YAŞINDA

Bu sözünü ettiğimiz ünlü çapkın Vito Schnabel.

Çapkınlığıyla nam salmadan önce ünlü Amerikalı ressam ve film yapımcısı Julian Schnabel'in oğlu olarak tanınan 37 yaşındaki Vito, bu ayın ilk haftasında bir süredir birlikte olduğu Rus model Helena Althof ile hayatını birleştirdi.

Sadece çiftin çok yakınlarının davetli olduğu sakin bir törenle evlenen çiftin bu sırrını ele veren ise 21 yaşındaki Helena Althof'un yaptığı sosyal medya paylaşımı oldu.

Genç gelin, törenden üç gün sonra Instagram sayfasından Vito Schnabel ile düğününde çekilen pozlarını paylaştı. Genç modelin bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

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HER DÜĞÜNÜN DEĞİŞMEZ KONUĞU DA ORADAYMIŞ

Helena Althof'u tebrik edenlerden biri de ABD'nin, seçim kampanyası sırasında suikaste uğrayaN başkan adayı ve eski başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka oldu.

Ivanka Trump, Helena'nın paylaşımına "Tebrikler Helena... İkiniz için de çok mutluyum" diye yazdı.

Bu arada Ivanka ile kocası Jared Kushner'ın, Vito ve Helena'nın mutlu gününe tanıklık eden az sayıdaki konuk arasında yer aldığını da hatırlatalım.

DAMADIN BABASI VE ABLASI TÖRENE GİTMEDİ: Düğünle ilgili başka önemli bir detay daha var. Vito Schnabel'in Helena Althof ile hayatını resmen birleştirdiği törene babası Julian ile ablası Stella katılmadı.





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SANKİ DÜĞÜN DEĞİL BİR ÇOCUĞUN DOĞUM GÜNÜ PARTİSİYDİ

Page Six'e konuşan bir kaynak Helena Althof ile Vito Schnabel'in düğününü, iki yetişkinin evlilik töreninden çok bir çocuğun doğum günü partisine benzediğini söyledi.

Düğün, Vito Schnabel'in 2019 yılında satın aldığı malikanesinde gerçekleşti.

İkili, bundan üç yıl önce ünlü şarkıcı Mariah Carey'in eski sevgilisi olarak tanınan iş insanı James Packer'in yatındaki bir partide tanıştı. O zamandan bu yana da flört ediyorlardı.

Bu, her ikisinin de ilk evliliği. Vito Schnabel bugüne kadar Heidi Klum, Amber Heard, Irina Shayk gibi ünlü güzellerle yaşadığı aşklarla konuşuldu.

Bu arada Helena Althof'un, Schnabel'in bir ara flört ettiği Rus model Irina Shayk'a benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.

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Vito Schnabel, en çok konuşulan aşkını ünlü model Heidi Klum ile yaşadı.





Schnabel'in aşk defterinde adı yazılı olanlardan biri de Johnny Depp'in eski karısı Amber Heard.





Vito Schnabel, bir dönem Rus model Irina Shayk ile aşk yaşadı. Hatta Shayk'ın Bradley Cooper'dan dünyaya gelen kızı Lea ile yakın bir dostluk da geliştirdi.





Helena Althof (solda) ile Vito Schnabel'in eski sevgilisi Irina Shayk arasındaki fiziksel benzerlik de dikkatlerden kaçacak türden değil.