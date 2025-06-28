DÃ¼nyada bu dÃ¼ÄŸÃ¼ne akÄ±n etmeyen Ã¼nlÃ¼ kalmadÄ±... Merakla beklenen gelinlik Ã¶zenti Ã§Ä±ktÄ±

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Ä°talya'nÄ±n en turistik ve en romantik kenti olarak bilinen Venedik'teki San Giorgio Maggiore adasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen dÃ¼ÄŸÃ¼ne kelimenin tam anlamÄ±yla Ã¼nlÃ¼ yaÄŸdÄ±...

Ä°ÅŸ dÃ¼nyasÄ±ndan sinemaya, mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±ndanÂ televizyon ekranlarÄ±na hatta kraliyet ailelerine kadar hemen her Ã§evrenin Ã¶nde gelen isimlerinin tanÄ±klÄ±ÄŸÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± resmen birleÅŸtirdi 55 yaÅŸÄ±ndaki Sanchez ile 61 yaÅŸÄ±ndaki Bezos.Â

20 milyon dolara mal olduÄŸu konuÅŸulan dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n en Ã§ok merak edilen ayrÄ±ntÄ±sÄ± da sonunda ortaya Ã§Ä±ktÄ±: Lauren Sanchez'in bir sÄ±r gibi sakladÄ±ÄŸÄ± gelinliÄŸi!

HERKES DEKOLTELÄ° BÄ°R GELÄ°NLÄ°K GÄ°YMESÄ°NÄ° BEKLÄ°YORDU

Ä°kinci kez evlenen Lauren Sanchez , bu en Ã¶zel gÃ¼nÃ¼nde herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtan bir gelinlik giydi.

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Lauren Sanchez'in giydiÄŸi gelinlikte Dolce and Gabbana imzasÄ± vardÄ±. Ä°ÅŸin ilginci SanÃ§hez bu Ã¶zel gÃ¼nÃ¼nde sergilediÄŸi gÃ¶rÃ¼nÃ¼mde bir ÅŸeyleri "Ã¶dÃ¼nÃ§" almÄ±ÅŸtÄ±. Bir fotoÄŸrafta gÃ¶rÃ¼p Ã§ok Ã¶zendiÄŸi bir gelinliÄŸi kendi rÃ¼ya gibi dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde giymeyi tercih etmiÅŸti,

Â Sanchez'in, aÄŸÄ±rbaÅŸlÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼yle herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtan gelinliÄŸinin esin kaynaÄŸÄ± sinemanÄ±n efsane yÄ±ldÄ±zÄ± Sophia Loren'in 1958 yapÄ±mÄ± Houseboat adlÄ± filmde rol gereÄŸi giydiÄŸi gelinlik.

Loren'in oynadÄ±ÄŸÄ± karakter bu gelinliÄŸi Cary Grant'Ä±n canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± karakter ile evlenirken giyiyordu.





Lauren Sanchez, efsane oyuncu Sofia Loren'in Houseboat filminde giydiÄŸi gelinliÄŸi gÃ¶rÃ¼nce 'Ä°ÅŸte bu' demiÅŸ.





Sanchez'in gelinliÄŸi duvak kÄ±smÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda Loren'in rol gereÄŸi giydiÄŸi gelinliÄŸe 'ikizi' kadar benziyor.

Lauren Sanchez, Ã¼nlÃ¼ oyuncu Sofia Loren'in Houseboat filminde giydiÄŸi gelinlikten ilham aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kendisi sÃ¶yledi zaten. Onun Instagram'da gelinlikli pozlarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ilk anlarda gelinliÄŸi, Monako Prensesi Grace Kelly'nin 1956 yÄ±lÄ±nda Prens Rainier ile evlenirken giydiÄŸi gelinliÄŸe benzetenler de oldu. Her Ã¼Ã§ gelinliÄŸin belden yukarÄ± kÄ±sÄ±mlarÄ± gerÃ§ekten de birbirine benziyor.

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Gözden KaçmasÄ±n DüÄŸün yerini deÄŸiÅŸtirdi Haberi görüntüle

LOREN'Ä°N FOTOÄžRAFINI GÃ–RDÃœ VE 'GELÄ°NLÄ°K BU' DEDÄ°

Lauren Sanchez, Vogue dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda bu durumu anlattÄ± zaten.

Gelinlik seÃ§erken baÅŸlarda basit ve kadÄ±nsÄ± Ã§ekiciliÄŸini Ã¶n plana Ã§Ä±karanÂ bir elbise istiyormuÅŸ Sanchez. Fakat sonrasÄ±nda fikri deÄŸiÅŸmiÅŸ.

Bir anÄ± Ã§aÄŸrÄ±ÅŸtÄ±ran bir gelinlik aramaya baÅŸlamÄ±ÅŸ.

SonrasÄ±nÄ± da ÅŸÃ¶yle anlattÄ± Sanchez aynÄ± rÃ¶portajda: "1950'li yÄ±llarÄ±n gelinliklerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflara bakmaya baÅŸladÄ±m. O sÄ±rada Sofia Loren'in fotoÄŸrafÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼m. Boynuna kadar uzanan dantel bir gelinlik giymiÅŸti... 'Ä°ÅŸte gelinlik bu' dedim.."

Sanchez, tercih ettiÄŸi bu gelinlik modeliyle herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtmak da istedi aynÄ± zamanda.

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HERKESÄ° ÅžAÅžIRTMAK Ä°STEDÄ°

50 yaÅŸÄ±nÄ± geride bÄ±rakÄ±p Ã¼Ã§ tane Ã§ocuk dÃ¼nyaya getirmiÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen formda fiziÄŸiyle dikkat Ã§eken Sanchez, normalde bu Ã¶zelliÄŸini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren kÄ±yafetler giyiyor.

Ã–zellikle de yÄ±rtmaÃ§ ve dekolte tercih ediyor.

Buna raÄŸmen Sanchez'in gelinliÄŸi tepeden tÄ±rnaÄŸa kapalÄ±. Bir baÅŸka deyiÅŸle hiÃ§bir dekoltesi yok. Tek Ã¶zelliÄŸi bedenine oturuyor oluÅŸu.

Bu konuda Vogue dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda ÅŸunlarÄ± anlattÄ± Sanchez: "Bu insanlarÄ±n benden beklediÄŸinde farklÄ± bir ÅŸey. Ama tamamen benim tarzÄ±m."

SOSYAL MEDYA HESABINA HEMEN YENÄ° SOYADINI DA EKLEDÄ°

Lauren Sanchez, milyonlarca kiÅŸinin merak ettiÄŸi gelinliÄŸini Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±yla gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi,

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Gelinlikli fotoÄŸrafÄ±na sosyal medya sayfasÄ±nda, Bezos ile evlendiÄŸi gÃ¼nÃ¼n tarihi olan 06-27-2025 mesajÄ±yla yer verdi.

Bu arada dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n hemen ardÄ±ndan sosyal medyada soyadÄ±nÄ± da deÄŸiÅŸtirdi ve Lauren Sanchez Bezos yaptÄ±.

Elbette her dÃ¼ÄŸÃ¼nde olduÄŸu gibi en Ã§ok merak edilen gelinlikti. Ama Ã¼nlÃ¼ iÅŸ insanÄ± Jeff Bezos da yeni karÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ne uygun olarak giyindi.

ÃœnlÃ¼ iÅŸ insanÄ± da tÄ±pkÄ± Sachez gibi Dolce and Gabbana tasarÄ±mÄ± siyah klasik bir takÄ±m elbise giydi.





MÄ°LYON DOLARLIK YÃœZÃœK YASTIK ALTINDAN Ã‡IKTI

ÃœÃ§ gÃ¼n Ã¼Ã§ gece sÃ¼ren dÃ¼ÄŸÃ¼n sÄ±rasÄ±nda en Ã§ok dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ±lardan biri de Lauren Sanchez'in niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ydÃ¼. Jeff Bezos'un sevgili olduklarÄ± dÃ¶nemde ona evlilik teklifinde bulunduÄŸu bu yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼n hikayesi de ilginÃ§.

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Sanchez, Vogue dergisine daha Ã¶nce verdiÄŸi rÃ¶portajda 20 karatlÄ±k ve 2 buÃ§uk milyon dolarlÄ±k o yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼n hikayesini de anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Sanchez, niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yastÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nda buldu. Tabii o sÄ±rada Ã§ift, Bezos'un yarÄ±m milyar dolarlÄ±k mega yatÄ±nda bulunuyorlardÄ±.

Ãœstelik evlilik teklifi tam Sanchez yÃ¼zÃ¼ndeki makyajÄ± temizlemiÅŸ yataÄŸa girmek Ã¼zereyken geldi. Yani bÃ¶yle bir teklifin hiÃ§ beklenmeyeceÄŸi bir anda. Bezos yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼n bulunduÄŸu kutuyu aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nda ise neredeyse bayÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

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