Dünyaca ünlü yönetmen Bobby Roth “ilk Türk süper kahraman evreni” için Türkiye’de!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Fenerbahçe-Antwerp maçında çok konuşulan karar Mbwana Samatta golü attı ama...Fenerbahçe-Antwerp maçında çok konuşulan karar! Mbwana Samatta golü attı ama...#Fenerbahçe
Davada son dakika gelişmesi... Ümitcan Uygun hakkında flaş talepDavada son dakika gelişmesi... Ümitcan Uygun hakkında flaş talep!#Ümitcan Uygun
Son dakika... MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti Attığı mesaj ortaya çıktı...Son dakika... MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti! Attığı mesaj ortaya çıktı...#MHK
Bakan Koca yaş ortalaması düştü diyerek son durumu paylaştıBakan Koca 'yaş ortalaması düştü' diyerek son durumu paylaştı#Koronavirüs
Canlı | Kadıköyde penaltı kaçtı Skor...Canlı | Kadıköy'de penaltı kaçtı! Skor...#UEFA
Merkez Bankası faiz kararını açıkladıMerkez Bankası faiz kararını açıkladı#Merkez Bankası
FETÖ firarisi Akın İpeke AİHMden ret: Kabul edilemezFETÖ firarisi Akın İpek'e AİHM'den ret: Kabul edilemez#FETÖ
İngilterede alarm çanları B planı devreye girecek miİngiltere'de alarm çanları! B planı devreye girecek mi?#İngiltere
Erdoğandan 10 büyükelçiye Kavala tepkisi: Türkiye’ye ders vermek haddinize miErdoğan'dan 10 büyükelçiye 'Kavala' tepkisi: Türkiye’ye ders vermek haddinize mi?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Üç boynuzlu yüz rekor fiyata satıldı'Üç boynuzlu yüz' rekor fiyata satıldı! #Big John
Gamze Açarın ölümünde tanıktan tüyler ürperten sözlerGamze Açar'ın ölümünde tanıktan tüyler ürperten sözler#Gamze Açar
Vaka ve ölüm sayıları düşmüyor... Moskovayı kapatıyorlarVaka ve ölüm sayıları düşmüyor... Moskova'yı kapatıyorlar!#Koronavirüs
Dünyanın en güzel köyleri açıklandı Listede Türkiyeden de bir yer var...Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var... #Uswitch
Boşanma haberine arkadaş yorumu: Bu zamana kadar evli kalmalarına şaşırdıkBoşanma haberine arkadaş yorumu: Bu zamana kadar evli kalmalarına şaşırdık!#Tori Spelling
İbrahim Tatlıses aşka geldi... Paylaştığı fotoğraf tartışma yarattıİbrahim Tatlıses aşka geldi... Paylaştığı fotoğraf tartışma yarattı#İbrahim Tatlıses
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Dünyaca ünlü yönetmen Bobby Roth “ilk Türk süper kahraman evreni” için Türkiye’de!

#Bobby Roth#Yönetmen#Türkiye
Dünyaca ünlü yönetmen Bobby Roth “ilk Türk süper kahraman evreni” için Türkiye’de

Türkiye’de de ilgiyle izlenen Lost, Prison Break, Criminal Minds gibi dünya çapında dizilere imza atan Amerikalı ünlü yönetmen Bobby Roth, Türkiye’nin ilk süper kahraman evreni için İstanbul’a geldi.

Haberin Devamı

Son olarak Marvel’ın Agents of SHIELD dizisini çeken Roth, yakında çekimleri başlayacak olan iddialı projenin yönetmen koltuğuna oturdu. Yoğun hazırlıkları süren projenin yapımcıları Bülent Turgut, Raif İnan ve Erdal Bozkuş.

“BU PROJE İÇİN GELEN TÜM TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİM”

Yapımcılarla İstanbul da yemekte bir araya gelen Bobby Roth, daha önce de geldiği İstanbul’a hayran olduğunu ama kendisini bu topraklara âşık eden asıl özelliklerin; sıcakkanlı insanları ve geniş kültür mozaiği olduğunu söyledi.

Proje için senaryoyu ilk okuduğu andan itibaren çok heyecanlandığını söyleyen Roth, “Projeye son bir yılda önüme gelen 12 film ve 7 dizi projesi arasından karar verdim; çünkü yapılmış işlerden hem çok farklı hem de derinliği, söyleyeceği sözü ve felsefesi olan zeki bir senaryo. Uzun zaman sonra beni bu kadar heyecanlandıran bir projenin içinde olmaktan gurur duyuyorum”

Proje kapsamında hazırlık aşaması için ülkeye gelen Bobby Roth mekan seçimleri için de İstanbul, Bodrum, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Kapadokya’yı da dolaşacak.

Haberin Devamı

Dünyaca ünlü yönetmen Bobby Roth “ilk Türk süper kahraman evreni” için Türkiye’de

MARVEL VE DC EVRENLERİNE TÜRKİYE’DEN İDDİALI RAKİP; T-WORLD

Hazırlıkları 5 yılı aşkın süredir devam eden ve medya sektörünün başarılı isimlerinden Bülent Turgut, Raif İnan ve Erdal Bozkuş’un, T-World Entertainment çatısı altında yapımcılığını üstlendikleri proje, alanında uzman uluslararası ve yerli isimlerden oluşan ekiplerle Marvel ve DC evrenlerine rakip olarak seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Mitolojisi ve arka planı 1200 yıllık bir zaman dilimine yayılan T-World Evreni’nin süper kahramanları, çevre sorunları, savaşlar, salgın hastalıklar gibi felaketlerle bir yıkıma doğu giden dünyada, daha iyi bir gelecek inşa etmek için mücadele edecekler. T-World’un hikaye evreni ve süper kahramanları ise Bülent Turgut ve başarılı yazar ve yönetici Halid S. Şimşek tarafından tasarlandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bobby Roth#Yönetmen#Türkiye

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın en güzel köyleri açıklandı Listede Türkiyeden de bir yer var...

Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var...

Podyumda talihsiz kaza: Bileğimi kırabilirdim

Podyumda talihsiz kaza: Bileğimi kırabilirdim

7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin evi

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi

Aşılamanın faydası: Vaka çok, hasta az

Aşılamanın faydası: Vaka çok, hasta az

Tüm genç kızları ve ailelerini ilgilendiriyor... Facebook ve Instagram bizden neyi sakladı

Tüm genç kızları ve ailelerini ilgilendiriyor... Facebook ve Instagram bizden neyi sakladı?