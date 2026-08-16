Dünyaca ünlü oyuncu çift tatil için İstanbul’u seçti: Boğaz turunda aşk pozları

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Hollywood’un sevilen çifti Keeley Hawes ve Matthew Macfadyen tatil için İstanbul’a geldiler. İki ünlü yıldız isim İstanbul’da çekilen tatil fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından hayranlarıyla paylaştı.

Keeley Hawes, İstanbul'da beş yıldızlı bir tatilin tadını çıkarırken eşi Matthew Macfadyen ile birlikte çekilmiş tatlı aşk pozlarını Instagram hesabından yayınladı.

Ünlü çift, İstanbul'da Karaköy’de beş yıldızlı bir otelde kalırken turistik bölgede bol bol manzara fotoğrafı da çekti ve Galata Köprüsü’nde balık tutan balıkçıları da paylaştı.

Keeley Hawes ve Matthew Macfadyen tekneyle boğaz turu da yaptı.

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50 yaşındaki Keeley Hawes ve 51 yaşındaki Matthew Macfadyen 24 yıl önce, 2002'de Spooks dizisinin setinde tanışmıştı.

Kasım ayında, çift 21 yıllık evliliklerini kutladı ve Keeley Hawes, Instagram'da aşk dolu fotoğraflarından oluşan bir seçki paylaşarak, "21 yıl. Hiçbir değişiklik yok. Seni tüm kalbimle seviyorum." yazdı ve bu paylaşım ünlü oyuncunun en çok beğenilen gönderilerinden biri oldu.

Evliliğiyle ilgili olarak You Magazine'e konuşan Keeley Hawes, "Hiçbir şekilde 21 yıl gibi gelmiyor. Sadece güzel vakit geçiriyoruz. Ayrıca, yaşlandıkça daha rahat oluyorsunuz. 21 yıl içinde ara sıra iniş çıkışların yaşanmadığı bir evliliğe sahip olmak garip olurdu, ama biz çok mutluyuz." dedi.

İlişkilerinin uzun sürmesinin sebebinin basit şeyler olduğunu açıklayan Keeley, çocukları evden ayrıldıktan sonra birlikte bir şeyler yapmaya, özellikle seyahat etmeye ve birbirleriyle vakit geçirmeye özen gösterdiklerini söyledi.

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Ancak mutlu sona giden yolları hiç de kolay olmadı; Matthew daha önce Keeley'e aşık olduğu anı "korkunç" olarak tanımlamıştı.

O zamanlar 26 yaşında olan Keeley, 25 yaşında Myles adında bir oğlu olan DJ Spencer McCallum ile yeni evlenmişti. 2005 yılında The Mail On Sunday'e konuşan Matthew, Keeley ile ilk tanıştığında evli bir kadına karşı hisleri olduğunu fark ettiğinde büyük bir karmaşa yaşadığını itiraf etti.

Şöyle açıkladı: "Korkunçtu çünkü ona aşık olduğumu fark ettim. Aldatmıyorduk ve bu yavaş bir süreçti. Ama onun üzerimdeki etkisini biliyordum. O muhteşem. Onunla tanışan herkes size aynı şeyi söyleyecektir."

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İlk başta Keeley ve Matthew arkadaş oldular ve oyuncu, evliliği sona erene kadar aralarında hiçbir şey olmadığını ısrarla belirterek şunları söyledi: "Eminim kimse aramızda hiçbir ilişki olmadığına inanmaz ama gerçekten olmadı."

Keeley Hawes birbirlerine ilk kez "Seni seviyorum" dedikleri o masalsı anı şöyle anlattı: "Matthew bir gün yağmurda birdenbire 'Seni seviyorum' dedi. Ben de 'Eyvah, işte başlıyoruz' diye düşündüm."

Kasım 2004'te kaçarak herkesten gizli evlenen ünlü çiftin kızları Maggie birkaç ay sonra, oğulları Ralph de iki yıl sonra doğdu.