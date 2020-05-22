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Dünyaca ünlü Gineli müzisyen Mory Kante, 70 yaşında hayatını kaybetti
"Ye ke ye ke" adlı şarkıyla dünya çapında üne kavuşan Mory Kante, Gine'nin başkenti Konakri'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
29 Mart 1950'de Kissidougou kentinde dünyaya gelen Kante, 1977'de seslendirdiği "Ye ke ye ke" adlı şarkıyla dünya çapında üne kavuşmuştu.
Mory Kante, bugüne kadar albümü en fazla satış rakamına ulaşan Afrikalı şarkıcı unvanına sahipti.
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