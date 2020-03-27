Dünyaca ünlü futbolcu canlı yayınına katılıp mesaj atmıştı! Zeynep Bastık ilginç olayı anlattı

Juventus forması giyen Miralem Pjanic, canlı yayına katılıp şarkıcıya Türkçe yorumlar yaptı. Pjanic, yayına ‘Selamun Aleyküm’ diye girdi ve devamında son günlerin popüler şarkısının nakaratını yazdı: “Bu hikayede yanan ben oldum.” Sosyal medyada büyük ilgi gören bu yorumların ardından Zeynep Bastık, futbolcunun hesabının hack’lenmiş olabileceğini söyledi: “Allah’ın selamıyla girmiş ama sonradan damara bağlamış. Bence hack’lenmiştir, engellemiş beni.”