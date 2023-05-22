İkizi kadar benzediği babası hiçbir zaman onu evladı kabul etmemişti: Son nefesini hak ettiği soyadına kavuşamadan verdi!

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PARİSTEKİ TRAJİK ÖLÜM VE ARDINDA YATAN ACI GERÇEKLER...

Üstelik basına yansıyan haberlere göre Ari Boulogne, Paris'in 15. bölgesindeki Rue de Cambronne'deki evinde geçen gün ölü bulunduğunda ne yazık ki cesedi çoktan çürümeye başlamış. Savcılık hemen bu ölümle ilgili soruşturma başlatmış ve onunla aynı evde yaşadığı düşünülen 58 yaşındaki bir kadın ve 21 yaşındaki oğlunun da “tehlikede olan bir kişiye yardım etmemek” suçlamasıyla gözaltına alınmış… Ari Boulogne ve annesi ünlü şarkıcı Nico

Son bir yıldır tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan ve hemipleji (yarı felç) olduğu bilinen Ari Boulogne’nin ölümü kimsenin hak etmeyeceği türden trajik bir ölüm elbette. Son bir yıldır evinden çıkamayan, öldüğü bile ancak cesedi çürümeye başladıktan sonra fark edilen bu ismin hayatı da benzer şekilde trajik.

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HAK ETTİĞİ SOYADINA KAVUŞAMADAN ÖLDÜ

Ari Boulogne, ömrü boyunca hakkı olan soyadına kavuşmaya uğraşsa da bunu başaramadan bu dünyadan göçüp gitti…

Fransız sinemasının gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından biri olan ve hem yeteneği hem de bakmaya doyulamayan yakışıklılığıyla tüm dünyada fırtınalar estirmiş 87 yaşındaki Alain Delon son zamanlarda ötenazi yaptırmak istediğini açıklamasıyla gündeme gelmişti. 2002 yılında ağır bir depresyon geçiren ve intihar girişiminde bulunan Delon geçen yıl da artık yaşamak istemediğini, hastalıklarla, hastanelerle, ilaçlarla uğraşmak yerine sessizce bu dünyadan ayrılmak istediğini açıklamıştı. Hatta bunun için de en büyük çocuğu olan oğlu Anthony Delon’dan yardım istediğini itiraf etmişti. Ari Boulogne'nun ölümünün ardından fotoğrafları alain Delon'la yan yana konarak paylaşıldı

ALAİN DELON'UN ÜÇ ÇOCUĞU VAR... İLK OĞLUNUYSA ASLA EVLADI OLARAK KABUL ETMEDİ

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Çapkınlığı ve ünlü isimlerle yaşadığı aşklarla hafızalara kazınan Alain Delon’un, Anthony Delon, Alain-Fabien Delon ve Anouchka Delon adında üç çocuğu var. Hepsi babalarının yolundan giden bu çocuklardan en tanınmışı da 58 yaşındaki en büyük oğlu Anthony Delon. Oysa haberin başında trajik ölümünden bahsettiğimiz Ari Boulogne da yılarca usta aktörün oğlu olduğunu iddia etmişti. Ancak ömrü iddiasının mahkeme yoluyla kanıtlanmasına yetmeyecekti.

Ari Boulogne, Alain Delon’un 1962’de alman şarkıcı Nico’yla olan ilişkisinden doğdu. Gerçek adı Christa Päffgen olan ve sahne adı olarak Nico’yu kullanan ünlü şarkıcı dönemin rock müzik sahnesinde en sevilen isimlerdendi ve Andy Warhol’dan Jim Morrison’a kadar herkes ona hayrandı. Nico, oğluna Ari Päffgen ismini koymuş, Alain Delon’dan da oğlunu kabul ederek ona babalık yapmasını ve soyadını vermesini istemişti. Alain Delon, o günlerde reddettiği babalığı Ari Boulogne ölene kadar kabul etmedi. Solda Ari Boulogne, sağda ise Alain Delon'nun gençliği var... Alain Delon'un Ari'yi oğlu olarak kabul etmesi için kendi gençlik fotoğraflarına ya da sadece aynaya bakması bile yeterliymiş gibi görünüyor

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BABAANNESİ SAHİP ÇIKTI, ÜVEY DEDESİNİN SOYADINI ALDI

Alain Delon, evlilik dışı doğan oğlunu kabul etmemişti ancak küçük Ari bir süre annesi Nico’yla yaşadıktan sonra Alain Delon’un annesi Edith Boulogne ve onun ikinci eşi tarafından evlat edinildi ve babaannesiyle birlikte büyüdü. Bu arada Alain Delon ve annesi Edith’in çok sorunlu bir ilişkisi olduğunu ve yıldız oyuncunun annesinden nefret ettiğini de eklemiş olalım. Babaannesi tarafından yetiştirilen ve onun soyadını alan Ari, ergenlik sonrası dönemde tekrar annesi Nico’nun yanına döndü.

Ancak anne oğulun kavuşması da çok uzun ömürlü olmayacaktı. Nico, 1988’de tatil için gittiği İbiza’da bisikletten düştü ve kısa süren yaşam mücadelesini kaybederek öldü. Babasız büyüyen, daha doğrusu babası tarafından reddedilen Ari Boulogne, annesinin ölümünün ardından zaten zorlukla geçen hayatının en zor dönemlerini yaşadı. Uyuşturucu bağımlısı oldu, sokaklara düştü ve evsiz kaldı. Kaderin ona biçtiği hayat, üvey kardeşlerinin Delon soyadını taşıyarak yaşadığı hayata kıyasla korkunçtu. Ari Boulogne, dünyanın en büyük film yıldızlarından biri olan Alain Delon'a ikizi kadar benziyor

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ZOR GEÇEN YILLARDAN SONRA SOKAKLARA BİLE DÜŞTÜ

Gençlik yıllarında annesiyle birlikte filmlerde rol alan Ari Boulogne, 90’lı yılları evsiz bir bağımlı olarak geçirdikten sonra kendini toparladı ve bir fotoğrafçı oldu. 1999’da Charles adında oğlu, 2006’da da Blanche adını verdiği kızı doğdu. Ari Boulogne, 2001’de, hayatını anlatan ve annesi Nico’yla olan ilişkisine odaklanan kitabı Love Never Forgets’i (Aşk Asla Unutmaz) piyasaya çıkardı. Oldukça büyük beğeni toplayan kitapta elbette babası Alain Delon ve onun tarafından reddedilişi de yer alıyordu.

Ari Boulogne, 2019’da, en sonunda, babalık davasını yargıya taşımaya ve mahkeme yoluyla da olsa soyadına kavuşmaya karar vermişti. İstenmeyen evlat Ari, bu süreçte sık sık televizyon programlarına konuk oldu ve derdini herkese anlatmaya çalıştı. Ancak Alain Delon artık ölüme adım adım yaklaştığı bir yaşta da olsa gayrimeşru çocuğunu asla kabul etmedi. Fransız olan ancak İsviçre vatandaşlığı da bulunan Alain Delon’a Ari Boulogne tarafından Fransa’da açılan davadan sonuç çıkmadı. Gerekçe olarak da Delon’un İsviçre’de ikameti gösterildi. ALAİN DELON SESSİZ, ÜVEY KARDEŞİ ANTHONY İSE DOKUNAKLI BİR PAYLAŞIM YAPTI

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Böylelikle Ari Boulogne, ne hak ettiği soyadına kavuşabildi ne de hak ettiği gibi bir hayat yaşayabildi. Acı dolu yaşamı sonlandığında artık hayatta olmayan çok sevdiği bir annesi ve onu istemeyen bir babası vardı. Alain Delon sağlığında reddettiği en büyük çocuğu için yine sessiz kalırken üvey kardeşi; Alain Delon’un yasal çocuklarının en büyüğü Anthony Delon’ın Instagram’dan Ari Boulogne için “Ne trajik bir kader, ne hüzünlü bir ölüm. Huzur içinde uyu Ari. Bu gece düşüncelerim geride bıraktığın iki çocuğun için” yazması dikkat çekti…