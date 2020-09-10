Dünya starı Otilia eldiven taktı: Türkiye ikinci vatanım

Özellikle Türk medyasını sürekli takip ettiğini söyleyen Otilia, kadına şiddet olaylarına dikkat çekmek adına boks eldiveni takıp tüm kadınlara 'boks yapın, hem kendinizi hemde sağlığınızı koruyun' mesajı verdi.

Türk hayranlarına kayıtsız kalmayarak birde Türkçe şarkı çıkaran Star, yeni bir şarkı çıkaracağını ve teklif gelirse film tekliflerine de açık olduğunu söyledi.