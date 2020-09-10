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Haber Giriş: 10.09.2020 - 06:28 | Son Güncelleme:

Dünya starı Otilia eldiven taktı: Türkiye ikinci vatanım

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Dünya starı Otilia eldiven taktı: Türkiye ikinci vatanım
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Özel bir ödül töreni için geldiği İstanbul'da Tarık Sayın'a özel bir röportaj veren güzel sanatçı Otilia İstanbul'u çok sevdiğini, Türkiyenin ikinci vatanı olduğunu söyledi.

Özellikle Türk medyasını sürekli takip ettiğini söyleyen Otilia, kadına şiddet olaylarına dikkat çekmek adına boks eldiveni takıp tüm kadınlara 'boks yapın, hem kendinizi hemde sağlığınızı koruyun' mesajı verdi.

Türk hayranlarına kayıtsız kalmayarak birde Türkçe şarkı çıkaran Star, yeni bir şarkı çıkaracağını ve teklif gelirse film tekliflerine de açık olduğunu söyledi.

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