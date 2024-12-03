Eski karısıyla yeni sevgilisi mahkemelik oldu... 'Özel sırlarımı herkese anlatıp beni utandırdı'... Boşanmanın intikamı acı oldu

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İşte bunlardan biri son birkaç haftadır ön plana çıkmış durumda... Bu durumda söz konusu olan ilginç bir "aşk üçgeni"...

Böyle özetledik ama biraz daha açarsak, boşanan bir çift ve bu eski çiftin erkek tarafının yeni sevgilisi bu olayın kahramanları... Yaşanan olay ise ilk anda akla gelmeyen türden.. Söz konusu kişinin yeni sevgilisi, eski karısını özel sırlarını sızdırmakla suçlayıp bir de üstüne dava açtı.

Bir bakalım dünya sosyetesini meşgul eden bu ilginç olayın kahramanlarına...

'ÖZEL SIRLARIMI SIZDIRDI... BENDE UTANÇ VE GERİLİM YARATTI'

Taraflardan biri İngiliz kraliyet ailesinin bahtsız eski gelini Diana Spencer'ın erkek kardeşi Charles... Davayı açan kişi Charles'ın, artık aşkını gizlemediği yeni sevgilisi Catrine Jarman ya da daha çok bilinen adıyla Cat Jarman.

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Onun "özel sırlarımı sızdırdı" diye dava açtığı kişi de Spencer'ın eski karısı Karen...

Bir arkeoloji profesörü olan 42 yaşındaki Catrine Jarman'ın ileri sürdüğüne göre Karen Spencer, kendisiyle ilgili sırları ortalığa saçtı. Bu da Jarman'ın utanca ve büyük bir gerilim yaşamasına neden oldu.

Özetlemek gerekirse bugüne kadar çok fazla göz önünde yaşamamaya çalışan Charles Spencer'ın eski karısı ve yeni sevgilisi yasalar önünde belli ki çok konuşulacak bir hesaplaşmaya hazırlanıyor.

KIZININ OKULUNDAKİ ÖĞRETMENLER BİLE DUYDU

Cat Jarman, sevgilisinin eski karısı Karen'ı, kendine ait özel bilgileri kötüye kullandığı gerekçesiyle mahkemeye verdi. Üstelik ileri sürülenlere göre Charles Spencer ile giderek yakınlaştığı dönemde yaşanan bu olaydan Cat Jarman'ın aylar sonra haberi oldu.

Jarman da sevgilisinin eski karısını kendine özel sırları yakın çevresine anlatıp bunların yayılmasına yol açmakla suçladı. Sonuç olarak onunla yüz yüze tartışmak yerine yasal önlem aldı ve dava açtı.

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Mahkeme dokümanlarında yer alan iddialara göre Karen Spencer, Cat Jarman ile ilgili öğrendiklerini 11 yaşındaki kızı Charlotte Diana'ya bile anlattı.

Ayrıca onun okuduğu özel okuldaki öğretmenleri, okul arkadaşlarının anneleri de bunları öğrendi. Hatta iddialara göre Karen, kocasının yeni sevgilisi Cat Jarman ile ilgili sırları kişisel spor eğitmenine bile anlattı.

Charles Spencer ile üçüncü karısı Karen, 14 yıl önce evlenmişti. Çift, boşanacaklarını ise geçtiğimiz haziran ayında duyurdu. Ardından da Cat Jarman ile Charles'ın yakınlaştığı söylentileri çıktı.

Sonuç olarak bu durumu gizleseler e Charles geçtiğimiz haftalarda gerçekten aralarında bir romantik ilişki olduğunu açıkladı. Hatta sevgilisi hakkında "Onun yanında kendim olabiliyorum" diyerek bu yeni ilişkisinde ne kadar mutlu olduğunu da gözler önüne serdi.

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Karen Spencer, boşanma kararından sonra kocasıyla birlikte yaşadığı, Spencer ailesine ait Althorpe mülkünden taşınmak zorunda kaldığını açıkladı. Yeni bir ev bulup yeni bir hayat kurmanın da hiç kolay bir durum olmadığını ifade etti.