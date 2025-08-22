En korktuğu şey başına geldi... 'Daha önce bir değil iki kez evlenmiş... Bir de gizlice büyüttüğü bir kızı varmış'

Haberin Devamı

Sonrasında ise Prens Harry'nin sevgilisi olduğu duyulunca bir anda milyonlarca kişinin meraklı bakışlarını üzerinde toplar oldu.

2018'de Harry ile evlendi ve yıldızı Hollywood'da hayalini kurduğunun da ötesinde parladı.

2020 yılına ise kocasıyla birlikte damgasını vurdu... Çift, İngiliz kraliyet ailesindeki resmi görevlerini bırakacağını açıkladı. Ardından da geçici bir süre Kanada'da kaldı, sonunda da ABD'ye yerleşti.

ADI HARRY İLE ANILDIĞINDAN BERİ GÜNDEMDEN HİÇ DÜŞMEDİ

Bütün bu süreç böyle kelimelerle anlatıldığı kadar kolay olmadı elbette... Aradan geçen beş yıla rağmen yankıları hala sürüyor.

Haberin Devamı

Bu beş yıl içinde Harry ile Meghan, gündemden hiç inmedi. Bunun nedeni de girişimleri kadar İngiliz kraliyet ailesine yaptıkları eleştirilerdi.

Fakat son günlerde bunca konuşulmalarının nedeni bambaşka. Kelimenin tam anlamıyla Meghan Markle ilgili dudak uçuklatan bir iddia...

Gelin bir bakalım bu akıl almaz iddialara.

ESKİ EVLİLİĞİNİ ZATEN HERKES DUYMUŞTU

Herkes daha Prens Harry ile sevgili oldukları ortaya çıktığı anda Amerikalı oyuncu Meghan Markle'ın bir evlilik yaşadığını duymuştu zaten.

Film yapımcısı Trevor Engelson ile 2011 ve 2013 arasında evli kaldı Markle.

Hatta onun İngiliz kraliyet ailesinin üst düzey üyesi Prens Harry ile evlenmesine izin verilmesi de bir tür devrim olarak nitelendirildi.

Buraya kadar zaten herkesin bildiği gerçekler.

Ama işin dudak uçuklatan kısmı bundan sonrası.

BİR DEĞİL İKİ KEZ EVLENDİ... HATTA BİR DE KIZI VAR İDDİASI DUDAK UÇUKLATTI

Son zamanlarda ortada dolanan söylentilere göre Meghan Markle bir değil iki kez evlendi... İlk evliliğini sakladı... Çünkü hala gizli gizli büyüttüğü bir kız çocuğu olduğu söyleniyor.

Haberin Devamı

Bu iddialara göre Markle, Engelson ile hayatını birleştirmeden önce Bostonlu avukat Joseph Goldberg Giuliano ile evlendi. Kısa süren bu evliliğini ise hep sakladı.

İddiaların daha da şaşırtan kısmı Markle'ın bu evliliğinden, gizlice büyüttüğü ve herkesten sakladığı bir kızı olduğu.

İşte Meghan Markle ile ilgili olarak konuşulan dudak uçuklatan söylenti bu yönde... Elbette ne Meghan bu söylentilere yanıt veriyor ne de Harry.

Zaten Markle ve Prens Harry'nin sevenlerine göre de böyle gizli bir kız çocuğunun olması çok da mümkün değil.

Ama kafa karıştıran ayrıntı Markle'ın ilk evliliğini yaptığı ileri sürülen avukatın iki isminin ve soyadının açık açık konuşulması.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Ah Diana ah! Çocukların annesiz kaldı ne hallere düştü Haberi görüntüle

EN ÇOK KORKTUĞU ŞEY BAŞINA GELDİ

Aslına bakılırsa bu dudak uçuklatan söylenti Meghan Markle ile Prens Harry'nin en çok korktukları şeyin başlarına gelmesi bir anlamda...

2020 yılında kraliyet ailesindeki resmi görevlerini bırakacaklarını duyurduklarında Harry, basının karısının üzerine çok gittiğini söylemişti. Hakkında çıkan haberlerin bazılarının asılsız olduğunu belirtip bir paparazzi takibinde ölen annesi Diana'ya gönderme yapmıştı.

"Karımın da annemin kaderini yaşamasını istemiyorum" diye konuşmuştu Prens Harry. Bu yüzden de kendilerine gözlerden ve tabii medya ilgisinden uzak bir hayat kurmak istediklerini belirtmişti.

Haberin Devamı

Sonrasında yaptıkları ve söyledikleriyle daha fazla ilgi çekseler de yine de bu tür uç söylentilerden bir türlü kurtulamadılar.

Gelinen son noktada hakkında ortaya atılan, kulaktan kulağa yayılan bu dudak uçuklatan dedikodu da Meghan ile Harry'nin hayatının ABD'de bile sandıkları kadar kolay olmadığının bir göstergesi.

PRENS İLE EVLENMEYİ AKLINA KOYMUŞTU

Bu arada bu dudak uçuklatan iddia Meghan Markle'ın Harry ile tanışmasının da aslında ne kadar planlı ve hesaplı olduğu söylentilerini bir kez daha gündeme getirdi.

Anlatılanlara göre Markle ile Prens Harry, Ralp Lauren'ın halkla ilişkiler sorumlusu Violet von Westenholz aracılığıyla tanıştı.

Haberin Devamı

Meghan Markle da bir röportajında aslında Prens Harry ile tanıştığında onun kim olduğunu bilmediğini onun kendisini anlattığı kadarıyla tanıdığını söyledi.

Fakat kraliyet biyografi yazarı Andrew Morton'a bakılırsa işin aslı öyle değil.

Onun ileri sürdüğüne göre Meghan, aslında İngiliz kraliyet ailesini yakından takip ediyordu. Hem de büyülenmiş bir şekilde. Bir prensle evlenmek istiyordu ve Harry de bunun için biçilmiş kaftandı.

Hatta Meghan'ın amacı Harry ile evlenip 2000'li yılların Prenses Diana'sı olmaktı. Ama bu arzusu şu ana kadar gerçek olmadı.

Bundan sonrasında olup olmayacağı da belirsiz.

Meghan Markle ile Prens Harry'nin 6 yaşında Archie adında bir oğluyla Lilibet adında 4 yaşında bir kızı bulunuyor. Markle, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarda çocuklarının yüzlerini asla göstermiyor.

Gözden Kaçmasın Yazlık kıyafetler giyince gerçeği saklayamadılar! Haberi görüntüle

Markle ilk bebeği Archie'ye hamileyken de bazı söylentilerine odağında kalmıştı. Bazı iddialara göre aslında hamile bile değildi... Karnında bir aparat taşıyarak hamile görüntüsü kazanmıştı. Çünkü bebeği aslında taşıyıcı anne dünyaya getirmişti... Bu iddialar hala durulmuş değil. Bunun en önemli nedenlerinden biri de Harry ve Meghan'ın İngiliz kraliyet ailesinde adet olduğu üzere yeni doğan bebekleriyle hastane çıkışında medyanın karşısına geçmemiş olması.