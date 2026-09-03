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Düğünlerini bütün dünya nefesini tutup izlemişti... Beş yıl geçti, beklenen bebek gelmedi... Taşıyıcı anneden ilk çocuklarına kavuştular

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#Prens Philippos#Nina Flohr#Taşıyıcı Anne
Düğünlerini bütün dünya nefesini tutup izlemişti... Beş yıl geçti, beklenen bebek gelmedi... Taşıyıcı anneden ilk çocuklarına kavuştular
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 08:44

Bundan beş yıl önceydi... Takvimler ekim ayının son günlerini gösteriyordu. Bütün dünya sosyetesi ve kraliyet ailesi mensupları Atina'da bir düğünde buluştu...

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Her ne kadar babası, artık tahtı ve tacı olmayan eski bir kral olsa da damadın ailesinin hatırına toplanmıştı bu kalabalık. Ayrıca gelin de 'mavi kanlı' olmasa bile milyarder bir aileden geliyordu.

O gün iki genç büyük bir mutluluk ve heyecan içinde hayatlarını resmen birleştirdiler. Bir yıl içinde yapılan üç ayrı törenle evlenen o çiftten yeni bir haber geldi..

Düğünden beş yıl sonra ilk bebeklerini kucaklarına aldılar...

Düğünlerini bütün dünya nefesini tutup izlemişti... Beş yıl geçti, beklenen bebek gelmedi... Taşıyıcı anneden ilk çocuklarına kavuştular
TAHTSIZ KRALIN OĞLU VE MİLYARDERİN KIZI
Bu anlattığımız ünlü çift, Yunanistan'ın son kralı 2. Constantin ile eşi Anne Marie'nin oğlu Prens Philippos ile İsveçli bir milyarderin kızı olan Nina Flohr…

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40 yaşındaki Philippos ile 39 yaşındaki Nina, bir erkek bebek sahibi oldu. Mutlu haberi de yapılan resmi bir açıklamayla duyurdular.

Düğünlerini bütün dünya nefesini tutup izlemişti... Beş yıl geçti, beklenen bebek gelmedi... Taşıyıcı anneden ilk çocuklarına kavuştular
ABD'de 27 Haziran'da dünyaya gelen bebeğe Kimon Thomas Konstantinos adının verildiği bilgisi  yer aldı açıklamada.

Philippos ile Nina'nın ilk bebeğiyle ilgili en çarpıcı ayrıntı da duyuruda yer aldı.

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Düğünlerini bütün dünya nefesini tutup izlemişti... Beş yıl geçti, beklenen bebek gelmedi... Taşıyıcı anneden ilk çocuklarına kavuştular

İLK BEBEK TAŞIYICI ANNEDEN DÜNYAYA GELDİ
Bu ayrıntı "Kimon, taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya geldi. Nina ve Philippos, oğullarının dünyaya gelmesini sağlayan taşıyıcı anneye ve onun ailesine en içten şükranlarını sunar" satırlarıyla ifade edildi.

Evlenmelerinin üzerinden beş yıl geçtikten sonra oğullarına kavuşan Philippos, bu yolculuk boyunca kendilerine eşlik eden sağlık personeline de teşekkür etti.

Düğünlerini bütün dünya nefesini tutup izlemişti... Beş yıl geçti, beklenen bebek gelmedi... Taşıyıcı anneden ilk çocuklarına kavuştular
Mutlu çift, bebeklerine isim verirken babalarını onurlandırmayı ihmal etmedi...

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Bebeğin ikinci adı Nina Flohr'un babası Thomas'a, Konstantinos ise Philippos'un, 2023'te hayata veda eden babasına bir saygı duruşu niteliğinde.

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Düğünlerini bütün dünya nefesini tutup izlemişti... Beş yıl geçti, beklenen bebek gelmedi... Taşıyıcı anneden ilk çocuklarına kavuştular

ÜÇ FARKLI TÖREN... EN GÖSTERİŞLİSİNİ EN SONA SAKLADILAR
Nina ile Philippos, 2020 ve 2021 yılında yapılan bir dizi törenle evlenmişti.

Önce Covid 19 pandemisi kısıtlamaları altında, 2020'nin aralık ayında İsviçre'nin St Moritz kentinde nikah yapıldı.

Düğünlerini bütün dünya nefesini tutup izlemişti... Beş yıl geçti, beklenen bebek gelmedi... Taşıyıcı anneden ilk çocuklarına kavuştular
Ardından 2021'in mayıs ayında aile arasında bir düğün yapıldı. Nina ile Philippos'un asıl gösterişli düğünü ise 2021'in ekim ayında Atina'da gerçekleşti.

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Bu törene kraliyet ailesi üyelerinin yanı sıra dünya jet sosyetesinden konuklar da katıldı.

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#Prens Philippos#Nina Flohr#Taşıyıcı Anne

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