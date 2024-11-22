Dünya bir yana çocukları bir yana… ‘Beni onlardan ayırmayın başka bir şey istemem’

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Her zaman Hollywood’un gelmiş geçmiş en güzel yıldızlarından sayıldı ancak oyunculuk kariyerinde elde ettiği başarılarla ve hayır severliğiyle de yıllardır adından söz ettirmeye devam ediyor.

Uzun süredir eski kocası Brad Pitt’le girdiği hukuk savaşı ve bitmeyen kavgalarıyla gündeme gelse de Angelina Jolie şu sıralar son filmi Maria ile adından söz ettiriyor. Hatta yıldız oyuncunun yıllar sonra bu rolüyle bir kez daha Oscar adaylığı alacağına kesin gözüyle bakılıyor.





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HAYATININ EN BÜYÜK ROLÜ: ANNELİK

Oscar ödüllü 49 yaşındaki oyuncu, yeni filmi “Maria ‘da 20. yüzyılın en etkili opera sanatçılarından Maria Callas’ı canlandırıyor. Filmin tanıtımı için sürekli galalara ve özel gösterimlere katılan Jolie dün de çok izlenen sabah programı Good Morning America'ya katıldı.

Programda hayatında “Maria'nın şarkı söyleme aşkıyla kıyaslanabilecek bir şey olup olmadığı” sorulduğunda Jolie, sunucu Michael Strahan'a kendisi için bunun sadece “annelik” olduğunu söyledi.

“BENDEN HER ŞEYİ ALIN, ÇOCUKLARIMI ALMAYIN!”

Yıldız isim çocuklarından bahsederken “Bu benim mutluluğum” dedi ve “Benden başka her şeyi alabilirsiniz. Başka hiçbir şeyin önemi yok” sözleriyle hayatının merkezinde sadece altı çocuğunun olduğunun altını çizdi.

Angelina Jolie’nin artık her biri kendisi kadar ünlenmeye başlayan altı çocuğu var… 23 yaşındaki Maddox, 21 yaşındaki Pax, 19 yaşındaki Zahara, 18 yaşındaki Shiloh ve 16 yaşındaki ikizleri Knox ve Vivienne.

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EN BÜYÜK ÜÇ ÇOCUKLARINI EVLAT EDİNMİŞLERDİ

Jolie, Maddox’u evlat edindikten sonra Brad Pitt’le aşk yaşamaya başlamış, Pitt Maddox’u nüfusuna alarak soyadını vermişti. Çift Pax ve Zahara’yı da evlat edindikten sonra önce kızları Shiloh dünyaya gelmiş, iki yıl sonra da ikizleri Vivien ve Knox dünyaya gelmişti.

Ünlü çiftin çocukları yıllar içinde anne babalarının yanında gözükerek kendileri de şöhret kazanmaya başladı.

ÇOCUKLAR ARTIK ANNELERİYLE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Jolie’nin en büyük iki oğlu Maddox ve Pax, Maria filminin kamera arkasında onunla birlikte çalıştı ve güzel yıldız bunun muhteşem bir deneyim olduğunu söyledi. En küçük kızı Vivienne de kısa bir süre önce annesine Broadway müzikali “The Outsiders” için annesine yardımcı olup ilk iş deneyimini kazanmıştı.

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Zahara üniversite eğitimine devam ederken çiftin ilk biyolojik çocukları olan Shiloh da sanatla yakından ilgileniyor ve okulunda dans gösterilerine katılıyor.

Jolie, hem kendisinin hem de eski kocası Brad Pitt’in ünü yüzünden daha çocuk yaşta spot ışıklarının altına itilen çocuklarının “hiçbirinin” kamera önünde olmak istemediğini söylüyor.

EN KETUM ÇOCUĞU SHILOH İMİŞ

Altı çocuğunun da mahremiyetleri ve özel hayatları konusunda dikkatli olduğunu söyleyen Jolie çocukları içinde bu konuda en tutucu olan ve ketum davranın da kızı Shiloh oluğunu söylüyor.

Angelina Jolie kendisinin ve Brad Pitt’in ünü yüzünden “Mahremiyetle doğmadılar” diye tarif ettiği çocukları için “Umarım büyüdüklerinde buna sahip olabilirler” diyor.

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EN KÜÇÜK OĞLUNU KOLUNA TAKIP KIRMIZI HALIYA ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Jolie 2024 Governors Ödülleri'ne en küçük oğlu Knox’la katılmış, anne oğulun kol kola girip verdiği pozlar çok ses getirmişti. Halka açık etkinliklerde nadiren gözükmesine rağmen Knox, annesiyle kol kola halıda yürürken oldukça rahat görünüyordu.

Page Six'e konuşan bir kaynak, gösterişli etkinlikte annesini desteklemenin Knox'un fikri olduğunu söyledi. Ancak Jolie’nin eski eşi Brad Pitt’in bu anne oğul şovunun kendisini kızdırmak hatta “nispet yapmak” için gerçekleştiğini düşünüyor.





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ÇOCUKLARI BABALARINA DÜŞMAN OLDU… SOYADINDAN BİLE VAZGEÇTİLER

Ünlü çift 2016’da yollarını ayırdıktan sonra altı çocukları anneleri Angelina Jolie’yle kalmayı seçmişti. Jolie ve Pitt arasında devam eden hukuk mücadelesinde de annelerinin tarafında yer alan ve yıllardır babalarıyla görüşmeyen çocukları Brad Pitt’e sırt çevirdiler.

Brad Pitt, eski eşi Angelina Jolie’nin çocuklarını kendisinden intikam almak için kullandığını ve kendisine cephe almaları için onları “doldurduğunu” düşünüyor. Çiftin çocukları son bir yıldır babalarının soyadını kullanmaktan vazgeçip anneleri Jolie’nin soyadıyla anılmaya başlamıştı.