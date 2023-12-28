31 yaş genç eşini görür görmez vuruldu... Eve döndüm... O güzel kadın aklımdan çıkmıyordu

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DİŞ KLİNİĞİNE GİTTİ, ONU GÖRDÜĞÜ ANDA AŞIK OLDU

2014 yılında bir gün dişleriyle ilgili bir sorun için kliniğe gitti. Oraya doğru ilerlerken de kaderin ona bir aşk oyunu oynadığından haberdar değildi...

Klinikten içeri girdi. İlk gördüğü kişi de orada resepsiyonist olarak çalışan güzeller güzeli bir kadındı. Endamlı görünümü, uzun koyu renk saçları ve güler yüzüyle onu daha ilk gördüğü anda tam kalbinden vuruldu.

Ünlü girişimci ilk görüşte aşık olduğu 31 yaş genç sevgilisiyle yeni yıl tatiline çıktı.

Klinikte tedavisi bittikten sonra evine gitti ama o güzel kadını bir türlü unutamıyordu. Sonradan verdiği bir röportajda da bunu şöyle anlatmıştı zaten: "Ona takıntılı hale gelmiştim... Daha ilk dakikada ona aşık olmuştum!"

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Bu, benzerine roman ya da filmlerde rastlanabilecek türden aşkın kahramanları zengin ve güçlü bir iş insanı olmasının yanı sıra İngiltere'de yayınlanan Dragon's Den adlı yapımla hafızalara kazınan 74 yaşındaki Duncan Bannatyne ile Özbekistan doğumlu 43 yaşındaki eşi Nigora Whitehorn.

Bir başka deyişle onlar da ünlüler dünyasının aralarında hatırı sayılır bir yaş farkı olan çiftlerinden. Ama onlar için bu, üzerinde konuşulacak bir konu bile değil.

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ÜNLÜLER ADASINDA AŞK TAZELİYORLAR

2017 yılından bu yana evli olan mutlu çift şu sıralarda yeni yılı karşılamak için ünlülerin akın ettiği St. Barts adasında bulunuyor.

Nigora Whitehorn ile Duncan Bannatyne, önceki gün de adadaki bir plajda objektiflere takıldı. Bir süre denize girip güneşlenen çift zaman zaman romantik görüntüler de sergiledi.

Bu arada kendine iyi baktığı zaten uzun zamandır bilinen Nigora Whitehorn'un formunu koruduğu tıpkı onun gibi Bannatyne'in de ilerleyen yaşına rağmen yıllara meydan okuduğu görüldü.

Altı yıldır evliliklerini sorunsuz bir şekilde sürdüren çiftin tanışma öyküsü de çok ilginç.

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ONU GÖRDÜĞÜ İLK ANDA AŞIK OLDU

Çift 2014 yılında Nigora Whitehorn'un resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı Londra'daki bir diş kliniğinde tanıştı. Duncan Bannatyne oraya tedavi için gitmişti. Daha Nigora'ya gördüğü ilk anda ona aşık oldu.

Bir röportajında o anları şöyle anlatmıştı ünlü "Eve döndüm. Ama o güzel kadın bir türlü gözlerimin önünden gitmiyordu. Ona aşık olmuştum."

Nigora da bu konuda " Daha beni ilk gördüğü gün bana aşık olduğunu söylemişti. Ben bunun şaka olduğunu sandım, söyleyecek söz bulamadım."

İlerleyen zamanda Nigora'nın da ona karşı kayıtsız olmadığı anlaşıldı zaten. Tanışıp yakınlaştılar. 2015 yılında yani tanıştıktan bir yıl sonra flört etmeye başladılar.

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2016 yılında İskoç iş insanı Duncan Bannatyne görür görmez aşık olduğu bu güzel kadına evlenme teklif etti.

O sırada Monte Carlo'da bulunuyorlardı. Duncan, deli gibi aşık olduğu kadına evlenme teklif ederken 40 bin sterlin değerinde bir yüzük hediye etti.

Bir yıl sonra da Portekiz'de evlendiler. Sonra da balayı Hırvatistan'a gittiler.

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İŞ İNSANININ ÜÇÜNCÜ KARISI

Bu arada Nigora, Duncan'ın üçüncü karısı. İlk evliliğini Gail Brodie ile yapan Bannatyne daha sonra da Joanne MCCue ile evlenip boşandı.

İş insanının ilk eşinden dört ikinci eşinden de iki tane çocuğu bulunuyor.

Nigora Whitehorne eski ilişkisinden bir kız çocuğu sahibi.