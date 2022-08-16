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Dün akşam kına gecesi, bu akşam nikah... Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayrakdar evleniyor

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#Petek Dinçöz#Nida Büyükbayrakdar#Nikah
Dün akşam kına gecesi, bu akşam nikah... Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayrakdar evleniyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 08:27

Geçtiğimiz hafta eski aşkı Nida Büyükbayrakdar ile nişanlandığını duyuran Petek Dinçöz bu akşam nikah masasına oturuyor.

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Petek Dinçöz, geçtiğimiz nisan ayında oğlu Aslan'ın babası Serkan Kodaloğlu'ndan boşanmıştı. Boşandıktan sonra oğlu Aslan’ın eğitim hayatı için Amerika’ya yerleştiğini açıklayan Petek Dinçöz, Türkiye’ye döndü. Dinçöz 3,5 aylık yalnızlığın ardından geçtiğimiz hafta Nida Büyükbayrakdar ile nişanlandı.

Dün akşam kına gecesi, bu akşam nikah... Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayrakdar evleniyor

Petek Dinçöz, mutlu haberi 'Mutlu bir yuva kurmak için attığımız ilk adımımız hayırlı olsun, Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın' notu ile sosyal medya hesabından duyurdu.

Dün akşam kına gecesi, bu akşam nikah... Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayrakdar evleniyor

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Bu akşam Beşiktaş'taki bir otelde Nida Büyükbayrakdar ile nikah masasına oturacak olan Petek Dinçöz için arkadaşları kına gecesi organize etti.

Dün akşam kına gecesi, bu akşam nikah... Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayrakdar evleniyor

Ellerine kına yakılan Dinçöz, gecenin fotoğraflarını takipçileri ile paylaştı.

Dün akşam kına gecesi, bu akşam nikah... Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayrakdar evleniyor

MAHKEMEYE BAŞVURMUŞTU

Ünlü şarkıcı, yeniden evlenebilmek için beklemesi gereken 300 günlük ‘iddet’ süresinin kaldırılması talebiyle avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Petek Dinçöz'ün başvurusu kabul edildi.

Dün akşam kına gecesi, bu akşam nikah... Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayrakdar evleniyor

ESKİ AŞKIYMIŞ...

Nida Büyükbayraktar ve Petek Dinçöz'ün aşkının yıllar önceye dayandığı ortaya çıktı.

Dün akşam kına gecesi, bu akşam nikah... Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayrakdar evleniyor

Instagram hesabından nostalji yapan Dinçöz bu fotoğrafın altına, 'Ben 17 yaşında sen 26 yaşında. Bizimkisi bir aşk hikayesi' mesajını yazdı.

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 ABD'DE YENİ HAYAT

Petek Dinçöz, tammuz ayında Etiler'de görüntülenmiş, sorular üzerine “Miami’ye çocuğumun eğitimi için yerleşme kararı aldım. Her şeyim onun üzerine kurulu. Ama bir ayağımız yine Türkiye’de olacak. Şunu söyleyebilirim; sürprizlere açık olun. Güzel işlerle döneceğim” demişti.

OĞLUM DİLİNİ GELİŞTİRSİN DİYE...

41 yaşındaki şarkıcı, oğlu ile yeni evinin bahçesinde verdiği pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.Dinçöz fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Herkese merhabalar... Beni yıllardır yalnız bırakmayan, benimle birlikte büyüyen başta 'PDFC' ailem, sonra siz değerli sevenlerim... Öncelikle beni merak ettiğiniz için çok teşekkür ederim, ben çok iyiyim. Oğlumun yabancı dilini daha hızlı ve iyi geliştirebilmesi için bundan sonraki süreçte eğitim ve öğretim yılını yurt dışında devam etmesini istediğim için Miami'ye yerleşme kararı aldım. Bir süre işlerim doğrultusunda gidiş-dönüş yapacağım. Onun dışında burası çok güzel, alışmaya çalışıyoruz. Elimden geldiğince de Instagram'da aktif olmaya çalışacağım. Hepinizi çok seviyorum, kocaman sevgiler."

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Dün akşam kına gecesi, bu akşam nikah... Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayrakdar evleniyor

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#Petek Dinçöz#Nida Büyükbayrakdar#Nikah

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